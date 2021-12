Cette propriété rurale du Vaucluse s’est vendue à plus de 10 millions d’euros

Répondant parfaitement aux attentes du moment, cette magnifique demeure à la campagne avec son immense terrain doit être cédée par des étrangers à des Français.

C’est une transaction emblématique de ces achats immobiliers haut de gamme réalisés depuis la crise sanitaire. Alors que les observateurs et les professionnels concernés eux-mêmes craignaient que l’absence prolongée d’acheteurs étrangers allait affaiblir durablement leur marché, il n’en a rien été. Bien au contraire, les Français ont acheté comme jamais, y compris à la campagne, à des budgets bien supérieurs à leurs habitudes, mais pour cela, il faut des biens qui répondent parfaitement à leurs attentes. Comprenez une magnifique situation, de (très) grands espaces avec de vastes terrains, évidemment du confort et de belles prestations, tout en restant dans des secteurs accessibles, disposant d’une bonne desserte.

Cette propriété située en Vaucluse, non loin de L’Isle-sur-la-Sorgue, et commercialisée par Provence Luberon Sotheby’s International Realty, coche toutes ces cases. Affichée à 12 millions d’euros, elle est actuellement en cours d’acquisition par des Français pour un budget légèrement supérieur à 10 millions. Si son chemin d’accès avec cette allée de 200 mètres bordée de cyprès florentins fait assez princier, la demeure à proprement parler ne donne pas dans le luxe tapageur. Elle séduit par le calme et la sérénité qui s’en dégage et par les espaces extérieurs. Une nature magnifique non loin du mont Ventoux et à deux pas du village classé de Gordes.

Couloir de nage et tennis

Côté prestations tout est néanmoins là pour répondre aux attentes des clients les plus exigeants. Cet ancien prieuré et ses dépendances agricoles ont été rénovés avec des matériaux anciens de qualité et offrent aujourd’hui plusieurs salons, deux cuisines, 9 chambres dont 7 suites avec salles de bains ou salles d’eau, le tout sur 650 m² habitables. Sans oublier tous ces petits plus qui rendent la vie plus agréable: bassin de nage 25x5m à débordement, chauffé et agrémenté de son pool house, tennis, terrain de 16 hectares avec jardin paysager, arbres centenaires, bassin d’ornement de 50 mètres, sans oublier la maison de gardiens et le parking couvert pour 4 voitures.

Il y a quelque temps encore, ce type de bien, tout proche du Luberon, à ce niveau de prix aurait visé une clientèle quasi exclusivement étrangère pour en faire un lieu de villégiature. Il se trouve que ce sont des Français qui doivent s’en porter acquéreur pour y installer leur résidence principale. Il est vrai que sous des dehors très campagnards, la demeure est bien desservie entre la gare TGV d’Avignon et l’autoroute proche et se prête parfaitement à devenir une demeure familiale d’où l’on peut travailler tout en se déplaçant de temps à autre. D’ailleurs, preuve qu’il y a un véritable début de tendance, le réseau a réalisé une seconde transaction à ces niveaux de prix et là aussi avec une clientèle hexagonale. «Nous n’avions pas vu de transaction pareille depuis longtemps, souligne Pascal Danneau, directeur de Provence Luberon Sotheby’s International Realty. Ces ventes illustrent parfaitement cette confiance retrouvée des Français dans leurs marchés estivaux.» Au-delà de ces transactions records, l’enseigne note un regain d’activité sur toutes les gammes de prix entre une clientèle britannique qui vend pour cause de Brexit et des Français qui redécouvrent la région. En majorité, cette nouvelle clientèle tricolore dispose d’un budget de l’ordre de 1 à 1,3 million d’euros.