Cette maison toulousaine avec piscine s’est vendue pour moins de 350.000 euros

La vente aux enchères de cette bâtisse acquise pour 700.000 euros n’a pas attiré les foules. Seuls deux acquéreurs ont participé à la vente de ce bien désormais situé sous le nouveau téléphérique de la Ville rose.

Il faut croire que la présence du nouveau téléphérique de Toulouse au-dessus de cette maison a découragé les acheteurs potentiels. Achetée en 2020 par Tisséo, le transporteur public de la région de Toulouse (31), pour 700.000 euros , cette maison de plain-pied de 150 m² avec piscine et terrain de plus de 4000 m² vient d’être vendue pour moins de la moitié de ce prix. Pourquoi une telle moins-value? Certes, la crise du marché immobilier est passée par là mais si cette maison a été achetée au prix fort à ses anciens propriétaires, c’est que Tisséo prévoyait de faire passer juste au-dessus de cette paisible propriété son téléphérique Téléo qui relie sur 3 kilomètres l’Oncopole à l’Université Paul Sabatier via l’Hôpital de Rangueil en dix minutes.

Conscient que cette nouvelle configuration créerait des nuisances, Tisséo a accepté de mettre ce bien en vente aux enchères avec un prix de départ très sage, à savoir 310.000 euros. Mais même à ce tarif, la vente n’a pas attiré les foules, comme l’a rapporté La Dépêche du Midi . Malgré les atouts de cette habitation qui n’est située qu’à une dizaine de minutes du Capitole en voiture, seules deux personnes ont participé à la vente aux enchères.

6000 personnes par jour

Et on ne peut pas dire que la lutte ait été acharnée: à suivre l’historique de la vente sur le site Immo-interactif.fr, on découvre que seulement 5 enchères ont été placées pour faire passer le prix final à 340.000 euros. Le tarif minimum avait été fixé par la Direction de l’immobilier de l’État. Parmi les arguments qui ont pu refroidir certains acquéreurs, il y a non seulement le fait que les passagers du téléphérique auront une vue plongeante sur la maison mais aussi que ce transport public fonctionne sur une très grande amplitude. La ligne est en effet ouverte de 5h15 à 0h30 et transporte 6000 personnes par jour en semaine et 4500 le week-end.