Cette maison-serre très lumineuse est entièrement autosuffisante

Conçue par des architectes suédois, ce modèle d’habitat autonome en eau, chauffage et électricité est à vendre pour 850.000 euros.

Basée en Suède, la société Naturvillan conçoit des maisons avec une empreinte écologique minimale et des solutions économes voire autonomes en énergie. L’une de ses créations, un modèle baptisé Atri installé dans la nature suédoise à une centaine de kilomètres au nord de Göteborg est actuellement commercialisé par le réseau immobilier Era Europe pour 7,85 millions de couronnes suédoises, un peu plus de 850.000 euros.

Hors réseau

Pour cette somme rondelette, cette demeure de 124 m² habitables sur un terrain de 1388 m² offre de belles prestations. Vue sa structure de maison-serre, cette demeure de trois chambres est évidemment particulièrement lumineuse. Sa forme en A a été prévue pour s’intégrer au mieux dans une forêt de conifères en reprenant leur silhouette. Elle offre également de belles vues sur les arbres et le lac entourant la propriété. Elle se présente surtout comme une maison hors réseau et autosuffisante. Largement pourvue en panneaux solaires, elle couvre totalement les besoins en eau chaude et en électricité l’été et pourrait nécessiter un complément issu d’un groupe électrogène selon le mode de vie du propriétaire. Dans tous les cas de figure un poêle à bois réchauffe la maison et gère l’eau chaude ainsi qu’une plaque de cuisson et un four.

Pour ce qui est de l’ eau potable , elle est disponible grâce à un puits foré sur place, sachant que les eaux usées sont elles-mêmes recyclées et purifiées dans les larges plates-bandes du rez-de-chaussée de la serre avec les systèmes racinaires des plantes. Outre ce rôle de purification, ces plates-bandes sont assez vastes pour accueillir également des plantations de fruits et de légumes pour nourrir les occupant. Si la promesse d’autosuffisance est tenue, ce genre de maison pourrait ne pas s’avérer si ruineux que cela...