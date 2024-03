Cette maison bulle à vendre séduit jusqu’à Dubaï

Situé en Lyon et Saint-Etienne, cet Ovni immobilier est à vendre pour 1,2 million d’euros. Un acheteur potentiel vivant à Dubaï envisagerait d’en faire une location touristique de luxe.

Ovni, bulle, maison des Barbapapas... chacun y voit ce qu’il veut. Des maisons de ce type on en retrouve quelques-unes à travers la France où elles ont été généralement bâties entre la fin des années 60 et la fin des années des années 80. L’une de ces réalisations les plus célèbres est sans doute le Palais Bulles de Théoule-sur-Mer dessiné par l’architecte hongrois Antti Lovag. Son dernier propriétaire, Pierre Cardin, l’avait mise en vente au prix astronomique et peu réaliste de 350 millions d’euros, sans jamais preneur .

Un peu plus modeste, cette maison bulle de la région de Saint-Chamond est actuellement affichée à la vente pour 1,2 million d’euros par l’agence Vavro immobilier après avoir été médiatisée par la série l’Agence, sur Netflix et TMC. Elle a été imaginée par l’architecte suisse Pascal Haüsermann auquel on doit notamment, cet ensemble de maisonnettes façon village des Barbapapas, implanté à Raon-l’Étape (Vosges), vendu aux enchères fin 2019 pour 360.000 euros . Mais dans le cas de Saint-Chamond, il s’agit d’une véritable maison de famille de 110 m² avec une suite parentale et deux chambres, sans oublier un vaste terrain de 5000 m² avec son jardin et sa position dominante avec vue à 360° sur les monts du Lyonnais.

Particulièrement lumineux

«C’est vraiment une maison à part qui n’avait jamais été ouverte au public souligne Baptiste Vavro, agent immobilier chargé de la vente. Elle a été réalisée sur 10 ans dans les années 70-80 par les propriétaires qui étaient proches de Pascal Haüsermann. Toute la famille, le couple et les deux enfants, a mis la main à la pâte pour réaliser le projet dessiné par l’architecte.» Lui-même était venu en camping-car pour s’installer sur le terrain quelques jours afin de s’imprégner des lieux et concevoir un projet en adéquation avec le lieu. Et comme cet utopiste s’intéressait de près à l’autoconstruction, il était normal que ses amis procèdent de la sorte.

«Ce qui est aussi très rare pour une maison bulle, c’est ce jambage en béton armé, précise Baptiste Vavro. Normalement ces constructions organiques sont très ancrées dans le sol et parfois un peu sombres. Là, c’est excessivement lumineux et c’est une vraie maison à vivre.» La touche la plus sérieuse pour mener à bien une vente lancée il y a plus d’un an ne concerne pourtant une famille souhaitant s’implanter sur place. Comme Baptiste Vavro l’avait confié à Actu.fr, il s’agit d’un collectionneur d’art passionné des années 70 originaire de Saint-Etienne mais vivant à Dubaï . L’homme compterait faire des lieux une location Airbnb de luxe couplée à un centre d’exposition d’art.

Reste à savoir si cet acheteur ou un second contact sérieux seront prêts à y mettre le prix. Initialement, le tarif avait été fixé à 1,36 million avant une première baisse et le marché est toujours compliqué, surtout pour des biens aussi atypiques. Il n’empêche que la maison est en bon état pour une construction de ce type même si elle aura besoin d’une remise aux normes électriques et d’isolation puisqu’elle dispose actuellement d’un DPE de classe G. Signalons aussi parmi ses autres atouts, la présence d’une cheminée centrale, d’un grand garage de 100 m² et d’une cave à vin ou encore d’un bassin de rafraîchissement sur le toit de la maison.