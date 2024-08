Cette mairie va couper l’eau de 5000 appartements touristiques illégaux

À Séville, l’eau sera coupée dans les appartements loués sans permis ou qui ne respectent pas la réglementation.

« Il n’y a plus la place pour un seul appartement touristique de plus », assène José Luis Sanz, le maire de Séville (Parti populaire), en Andalousie, au sud de l’Espagne . Les touristes qui louent un hébergement irrégulier risquent d’être surpris en ouvrant le robinet. Pas une goutte d’eau ne coulera. La mairie de Séville a décidé d’adopter une mesure radicale: couper l’eau des près de 5000 appartements touristiques qui ne devraient pas être loués, faute de permis de louer, ou qui ne respectent pas la réglementation.

Les coupures n’auront pas lieu brutalement. La police municipale donnera l’ordre de cesser l’activité touristique si l’appartement enfreint la réglementation, notamment si le logement est situé au deuxième étage. À Séville, on peut louer uniquement des rez-de-chaussée et des premiers étages. Les premiers appartements sanctionnés seront d’ailleurs ceux qui dépassent le premier étage. Ils seraient aux nombres de 715. La police viendra ensuite faire une nouvelle visite et prendra contact avec la compagnie des eaux pour couper le robinet si les ordres n’ont pas été respectés.

Dix inspections par semaine

Toutefois, cela suppose des inspections régulières des 5000 logements touristiques illégaux pour vérifier qu’ils respectent les règles. La mairie évoquait dix inspections par semaine mais, à ce rythme, il faudrait 10 ans pour parvenir à couper l’eau des 5000 appartements en situation irrégulière. La municipalité va renforcer les équipes pour pouvoir procéder à des inspections hebdomadaires plus régulières. Le PSOE local (parti socialiste ouvrier espagnol) doute de la légalité de la coupure de l’approvisionnement en eau d’un appartement touristique si les factures sont payées et qu’un contrat légal a été signé. « On ne peut pas couper l’eau comme ça », explique son conseiller Francisco Páez, au journal espagnol El País . Le conseil municipal assure que les services juridiques municipaux ont approuvé cette mesure.

Le Parlement de Séville examine un projet de loi ayant pour but d’interdire de délivrer de nouvelles licences de location de vacances dans la vieille ville. Barcelone veut de son côté mettre un terme à la location d’appartements touristiques d’ici à 2029 pour faciliter l’accès au logement des habitants. « Le Parlement catalan nous autorise» désormais à «ne pas renouveler les licences des appartements touristiques», ce qui «nous permettra de remettre 10.000 logements sur le marché de la location ou de la vente », a assuré lors d’une conférence de presse le maire de Barcelone, le socialiste Jaume Collboni. Selon la municipalité, les licences des appartements touristiques, renouvelées pour cinq ans en novembre, expireront en novembre 2028. Cela signifie qu’« à partir de 2029 », s’il n’y a pas de contretemps, « les appartements touristiques tels que nous les concevons aujourd’hui disparaîtront de la ville de Barcelone », a lancé l’édile.