Cette famille est logée gratuitement en Sicile pendant un an par Airbnb

Une famille périgourdine ne sera redevable d’aucun loyer mais devra en échange accueillir des voyageurs Airbnb dans une chambre de la maison. Tout en conservant les recettes des nuitées.

Eva, son mari et leurs trois enfants sont logés gratuitement depuis le 30 juin et ce pendant un an à Sambuca, un petit village de Sicile, en Italie, après avoir gagné un concours organisé par Airbnb , en partenariat avec la mairie du village. La maison qu’ils vont occuper est dotée de trois chambres et de deux salles de bain et profite d’une situation exceptionnelle, à 20 kilomètres de la mer. Au cours du premier mois, la famille profitera également de cours d’italien et de 4 cours de cuisine assurés par des locaux.

Ce décor digne d’une carte postale se mérite. Le couple s’est engagé à accueillir des voyageurs via la plateforme de locations entre particuliers Airbnb afin de relancer le tourisme dans cette zone rurale. Sambuca pâtit d’un déclin démographique et avait lancé en 2018 une campagne de «maisons à 1 euro» afin de redynamiser le village. Ce logement a d’ailleurs fait partie du programme des maisons à 1 euro. La bâtisse a été rénovée par Airbnb et par un cabinet d’architectes italiens, Studio Didea, avec des matériaux et des couleurs qui reflètent les paysages de la région.

Accueillir des voyageurs pendant 9 mois

« La personne sélectionnée pourra s’installer en Sicile avec sa famille (ou son partenaire ou un ami) et emménager dans cette demeure remarquablement restaurée, tout en poursuivant son activité professionnelle, grâce à la nouvelle souplesse offerte par le télétravail », indiquait Airbnb sur sa plateforme. C’est en effet pour un système de télétravail qu’Eva et son mari Matthieu ont opté. Eva, professeur de Yoga et auteur de 39 ans prévoit de proposer des cours de yoga aux habitants. Les trois enfants suivront quant à eux les cours à distance. Cette famille de Périgueux, en Dordogne, qui a remporté la mise, parmi les 100.000 candidatures déposées, selon France Bleu Périgord voulait « apporter quelque chose de différent à nos enfants, leur faire découvrir d’autres cultures ».

Ils sont obligés de rester minimum trois mois consécutifs sur place et jusqu’à douze s’ils le souhaitent et devront accueillir des voyageurs dans une chambre de la maison pendant au moins 9 mois. Les revenus générés par l’accueil de voyageurs pourront être conservés par la famille périgourdine. « Nous sommes à la recherche d’une personne prête à vivre avec les habitants et à participer à tous les moments importants du village, des vendanges à la cueillette des olives. Nous sommes impatients de l’accueillir parmi nous! », précise Leonardo Ciaccio, maire de Sambuca sur le site d’Airbnb.