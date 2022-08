Cette famille a interdiction de vivre dans son appartement depuis plus d’un an

Le loft de 300 m² d’Élodie et Antoine est situé à proximité d’un immeuble qui menace de s’effondrer. Un arrêté de péril imminent contraint donc ce couple et leurs 4 enfants à ne plus vivre dans leur logement.

Cette famille a interdiction d’habiter dans le logement qu’elle était en train de rénover, rue du Coin, à Saint-Etienne, dans la Loire (42), et ce depuis 17 mois. Le motif de cette interdiction? Son bien est riverain d’un immeuble qui menaçait de s’effondrer depuis février 2021, au 19 rue Etienne-Dolet, selon Le Progrès .

Un arrêté de péril imminent est alors entré en vigueur, empêchant les habitants voisins de l’immeuble de retourner vivre chez eux. Il court toujours alors que l’immeuble n’a pas bougé d’un iota depuis avril 2021. Élodie et Antoine font donc partie de ces habitants contraints de quitter leur lieu de vie. Leur loft de 300 m² n’est pourtant pas mitoyen de l’immeuble en danger, il est situé à l’arrière de cet immeuble mais une partie de sa façade donne sur une cour commune.

Deux loyers à payer

Le couple a intenté une première action en justice contre le syndic de copropriété qui gère l’immeuble instable,à savoir Foncia, et contre son assurance, La Swiss Life. C’est une victoire pour Élodie et son époux. Le tribunal de Saint-Etienne condamne les deux sociétés à les indemniser et à réaliser les travaux sur l’immeuble en danger. Mais Foncia et Swiss Life font appel et la cour d’appel de Lyon annule cette décision, « estimant que le tribunal de Saint-Etienne n’était pas apte à juger cette affaire. C’est ubuesque », se lamente Antoine auprès du Progrès .

C’est un revers cuisant pour le couple qui se retrouve contraint à payer deux loyers depuis presque 1 an et demi. La famille a dû faire des concessions et abandonner ainsi leur projet de départ en vacances cet été en raison de tous ces frais imprévus. Élodie et Antoine s’inquiètent également pour leur logement livré à lui-même depuis 17 mois. « On voudrait y rentrer car la chaudière donne des signes de faiblesse et on a très peur qu’elle lâche. La cuisine que nous avions commandée avant le risque d’effondrement, est terminée et elle doit être installée depuis plusieurs mois. On est donc contraint de payer pour que le cuisiniste la garde », angoisse Élodie. Tout n’est pas encore perdu, la mairie aurait déposé un nouvel arrêté pour obliger la copropriété à procéder à des travaux. Affaire à suivre.