Cette église, laissée à l'abandon, est à vendre plus de 812.000 euros

Désacralisée depuis la Révolution française, une église du 14e siècle, en plein centre-ville de Metz, est à rénover entièrement.

À Metz, une église du 14e siècle est à vendre. Le prix de cet édifice religieux de style gothique d'une surface d'environ 800 m² répartie sur 4 niveaux (10 pièces), a été fixé à 812.500 euros, selon le réseau MegAgence qui l'a mis en vente. Soit plus de 1000 euros le m². Si Saint-Étienne-le-Dépenné (comprenez «le dépouillé»), a conservé de belles clés de voûtes, trois fenêtres gothiques et une véranda avec une vue imprenable sur le Centre Pompidou et la cathédrale, elle doit être entièrement rénovée à l'intérieur (voir notre diaporama en illustration principale).

Le coût des travaux est estimé à un million d'euros. Bien loin des 200.000 euros que certains particuliers ont proposés. «Ce n'est pas un particulier qui peut acheter ce type de bien, c'est un professionnel de la rénovation», affirme Joseph Alessi, consultant immobilier indépendant pour le réseau MegAgence, cité par Le Républicain Lorrain. «Vendre ce bien, c'est un challenge», ajoute cet ancien policier.

Désacralisée depuis la Révolution française, l'église a changé de mains à plusieurs reprises, au fil des siècles. Chaque propriétaire voulut y laisser son empreinte. En 1807, elle fut en partie démolie puis la nef a été transformée en habitation et en magasin à bières. En 1872, l'édifice a été vendu à un particulier qui l'a transformé en usine de meubles, selon la Chronique des fouilles médiévales en France. Et pourtant, en 1928, la façade rue a été classée au titre des Monuments historiques, avec les trois fenêtres ogivales. Idem pour la nef, 61 ans plus tard.

De quoi rebuter plus d'un acquéreur qui ne pourra pas rénover l'église comme il le souhaite. «Le futur acheteur devra conserver les voûtes et refaire les vitraux», prévient Joseph Alessi. Face à l'ampleur des travaux, l'actuel propriétaire, qui souhaitait transformer l'église en un espace de réception pour des séminaires et des appartements, a préféré abandonner son projet.