Cette brasserie à l’abandon se métamorphose en 89 logements

La brasserie Motte Cordonnier à Armentières était devenue une friche industrielle à l’abandon depuis 25 ans. Elle renaît de ses cendres grâce à sa transformation en 89 logements.

C’est un véritable défi. Transformer un ensemble brassicole à Armentières, dans le Nord (59), en un immeuble de 89 logements allant du studio au 4 pièces duplex soulève quelques obstacles. L’édifice construit au lendemain de la Première Guerre mondiale est plus qu’imposant: il accueillait effectivement la plus grande brasserie d’Armentières. Ainsi, il n’offre pas les volumes classiques des immeubles de logements mais d’immenses surfaces qui permettent de développer un esprit loft.

De plus, ce fleuron de l’époque de l’architecture flamande inscrit au titre des Monuments Historiques en 1999, était à l’abandon . L’ensemble brassicole Motte Cordonnier a fonctionné pendant près de 70 ans, avant de cesser ses activités en 1993 et de fermer définitivement ses portes il y a 25 ans. Une vraie friche industrielle. « Il faut réhabiliter plutôt que laisser périr le Patrimoine. Nous nous y attachons depuis maintenant 30 ans et nous en sommes très fiers. Ici, le Patrimoine prend tout son sens avec le symbole de cette réussite au service du territoire mais aussi des enjeux actuels, à savoir la sauvegarde du Patrimoine, le logement et bien sûr l’environnement », indique Arnaud Baudel, directeur général délégué d’Histoire & Patrimoine, en charge de la réhabilitation du site.

Des friches transformées en logements

La première phase est livrée, deux ans après le début du chantier en septembre 2021. L’ancienne cour de l’usine qui a été rétrocédée à la Métropole Européenne de Lille, s’apparente à une esplanade. Un jardin commun a été créé près des berges. Il reste encore 12 lots à vendre. Pour les appartements locatifs, les loyers sont alignés sur les prix du marché et tournent autour de 439€ (charges comprises) pour un studio de 26m² et une place de parking, ou encore pour 565€ (charges comprises) pour un 2 pièces de 37m² avec place de parking, 710€ (charges comprises) pour un 3 pièces avec place de parking. Les premiers locataires commencent à s’installer.

Ce n’est pas le premier fleuron industriel en friche que fait revivre Histoire & Patrimoine. En 2022, les Grands Moulins de Paris à Marquette-lez-Lille fermés depuis 30 ans ont été réhabilités en logements . Ce moulin avait arrêté de fonctionner en 1989, alors que 57 salariés travaillent encore sur le site. « Mon père était directeur technique de cette usine qui fabriquait de la farine et aujourd’hui, je participe à la faire revivre », déclarait, non sans émotion, Dominique Legrand, le maire de Marquette-lez-Lille, dans les Hauts-de-France (59). Le territoire de la Métropole Européenne de Lille comprend de nombreuses friches industrielles qui aujourd’hui écrivent une nouvelle page de leur histoire .