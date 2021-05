Cette annonce immobilière délirante à 100 milliards qui enflamme le web

Un agent immobilier a mis en vente dans sa vitrine un immeuble de plus de 3100 étages situé dans l'espace. Une annonce loufoque qui a beaucoup amusé les internautes.

En temps de crise, les professionnels peuvent aussi «craquer». Un agent immobilier a mis en vente dans sa vitrine un bien. Jusque-là, rien de plus normal. Sauf que le logement en question a ceci de particulier: il s'agit en réalité d'un immeuble de...3126 étages, situé...dans l'espace, comme l'a constaté Marion L'Hour, journaliste à France Inter (voir le tweet ci-dessous). Et cerise sur le gâteau, il est à vendre pour...100 milliards d'euros (!) Il est vrai que les prix de l'immobilier flambent en ce moment mais ça fait quand même cher la visite dans l'espace, diront certains! Quand d'autres penseront que ce tarif n'est pas si absurde puisque le tourisme spatial sera bientôt monnaie courante (voir le tweet ci-dessous).

L'agent du réseau immobilier Orpi a poussé la blague jusqu'à décrire cet «Ovni». Et quand on y regarde de plus près, on comprend vite les raisons de ce délire. Le professionnel a souhaité surfer sur la vague des nouvelles envies immobilières des Français. Situé dans le système de Géonosis - planète fictive bien connue des fans de Star Wars -, ce «charmant immeuble, avec travaux» a un «beau potentiel locatif». Intéressant pour ceux qui souhaitent faire du tourisme cet été.

Et ce n'est pas fini: «Long de 375 kilomètres, ce bien saura vous séduire par ses grands espaces et sa vue dégagée (aucun vis-à-vis!)». Des atouts séduisants, actuellement très recherchés par les ménages désireux de se mettre au vert, après avoir été confinés pendant de long mois. Pour le «vert», il faudra repasser. Mais pour les espaces, vous ne pourrez pas mieux tomber. Ajoutez un «garage avec possibilité de stationner environ 7200 chasseurs TIE (des vaisseaux, là encore en référence à Star Wars)». Bref, de quoi séduire les investisseurs et les familles nombreuses, selon l'agent. Quelqu'un comme Elon Musk par exemple?

Bien sûr l'annonce est fausse et le bien n'existe pas. Mais il n'en fallait pas plus pour faire réagir la Twittosphère: plus de 10.0000 personnes ont «liké» le tweet de notre consœur et près de 1600 l'ont retweeté. Sans compter la centaine de commentaires qu'il a suscités (voir ci-dessous). Et les internautes ont apprécié, pour la plupart, le sens de l'humour de l'agent immobilier. Une fois n'est pas coutume car ils ont rarement bonne presse généralement.