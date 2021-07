Cet immeuble-crotte sème la zizanie à Edimbourg

La construction mêlant commerces, appartements de luxe et hôtel devait évoquer un ruban haute couture. Ses nombreux détracteurs y voient autre chose de bien moins glamour...

Ce devait être la cerise sur le gâteau d'un programme de rénovation à plus d'un milliard d'euros du quartier Saint-James et de son centre commercial, dans le centre d'Edimbourg. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que si ce bâtiment est devenu rapidement emblématique, ce n'est pas pour les bonnes raisons. Dès février dernier, des habitants facétieux de la capitale écossaise ont lancé une pétition pour affubler le nouveau bâtiment de deux yeux bien rond afin de ressembler parfaitement à l'émoji caca que tous imaginent en voyant au loin la silhouette de l'immeuble. Et avec l'inauguration des lieux il y a tout juste 15 jours, les polémiques sont reparties de plus belle.

C'est notamment un article du Guardian, repéré par le site Slate qui a mis le feu aux poudres. Outre le fait que cette construction ne rende pas vraiment hommage au côté de gamme qu'est censé avoir un immeuble abritant hôtel et appartements de luxe, c'est l'horizon tout entier de la ville qui s'en trouve dégradé selon le journaliste. Au milieu des flèches, des châteaux et des monuments d'une ville au riche patrimoine, cette crotte géante ne passe décidément pas. «On ne peut pas polir une crotte, mais on peut parfaitement la revêtir d'un acier couleur bronze», écrit l'auteur de cet article à charge qui poursuit sa démonstration en expliquant que «malgré toutes les protections liées au classement du patrimoine mondial de l'Unesco, les campagnes de rénovations et des négociations à n'en plus finir pour les constructions, la m...arrive malgré tout».

Un bâtiment joyeux

Le bâtiment conçu par un cabinet londonien d'architectes Jestico + Whiles devait évidemment faire référence à d'autres modèles. Il est notamment question d'un bandeau haute couture signé Valentino avec son ruban de soie... «C'est un bâtiment joyeux, essaie même d'expliquer l'architecte James Dilley au Guardian. Il s'agit de célébrer le positionnement d'Edimbourg comme une remarquable capitale des festivals.» Pas de quoi convaincre, les habitants de la ville. Un compte Twitter baptisé Golden Turd Hotel (l'hôtel de la crotte dorée) passe son temps à diffuser les pires photos et les plus suggestives du bâtiment. Il se vante même d'avoir atteint la première place d'un classement mondial des pires constructions de 2020... Il faut dire qu'au-delà de l'esthétique douteuse, le bâtiment rassemble contre lui bon nombre de critiques. Il y a d'abord ceux qui pointent la mauvaise réalisation de ce fameux ruban de bronze dont les plaques ne sont pas jointives et qui fuit de partout...

Et enfin, la finalité même des lieux en laisse certains perplexes: entre méga centre commercial central qui va compliquer la vie des petits commerces, rajout d'un hôtel haut de gamme de 250 chambres dans une ville qui en compte déjà beaucoup sur ce segment, sans oublier les appartements de luxe sans le moindre logement social dans une capitale frappée par la crise du logement. Et pour que la polémique soit complète, d'autres pointent le fait que la construction a bénéficié de 70 millions d'euros de fonds publics. De quoi semer une belle zizanie.