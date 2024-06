Cet immeuble accueillera des logements sociaux au lieu d’une extension du BHV

Suite au rachat du grand magasin parisien, la situation s’est débloquée avec la Mairie. Le projet d’extension est annulé et la Ville a pu préempter l’immeuble.

Pendant des mois, le groupe Galeries Lafayette alors propriétaire du grand magasin BHV Marais avait bataillé avec la mairie de Paris pour un projet d’extension, rue de la Verrerie. L’immeuble du n°42 se trouve en face du navire amiral et accueille déjà au rez-de-chaussée une boutique de l’enseigne, spécialisée en animalerie. L’enseigne comptait raser le bâtiment pour le remplacer par une structure de 7 étages avec toit végétalisé et trois niveaux de sous-sol, afin d’installer sur place un prolongement du BHV Hommes. Problème: la municipalité parisienne qui vient d’adopter un nouveau Plan local d’urbanisme «bioclimatique», voit ce projet d’un très mauvais œil, lui reprochant notamment sa trop grande hauteur.

C’est finalement le rachat du BHV par la Société des Grands magasins (SGM) en novembre dernier qui a débloqué la situation. Comme le souligne Le Parisien , les nouveaux propriétaires se sont montrés plus accommodants et Emmanuel Grégoire , premier adjoint de la maire (PS) Anne Hidalgo, a pu annoncer la préemption du bâtiment convoité. Rappelons que SGM est cette société détenue par un frère et une sœur trentenaires, Maryline et Frédéric Merlin, qui s’est fait une spécialité de racheter et repositionner des centres commerciaux situés dans des villes moyennes. Le succès aidant, c’est eux qui ont racheté aux Galeries Lafayette sept magasins en 2021 avant ce gros coup parisien.

8,5 millions d’euros

La préemption du 42, rue de la Verrerie pour la somme rondelette de 8,5 millions d’euros doit être votée à la fin du mois au cours du prochain conseil de Paris. Cette étape franchie, l’immeuble devrait avoir droit à une restructuration lourde notamment pour améliorer ses performances énergétiques et accueillir à terme « environ 13 logements locatifs sociaux » sur 880 m², selon le document d’information de la Ville de Paris . En revanche, le commerce spécialisé pour les animaux qui occupe actuellement 330 m² au rez-de-chaussée devrait rester en l’état. Une opération à gros budget pour quelques logements sociaux seulement... Ce à quoi la Mairie répond que ce choix est motivé par « une raison patrimoniale » et que la note salée est « le prix de la sobriété environnementale ». Et aussi le prix pour doper la proportion de logements sociaux dans les quartiers les plus centraux et les plus chers de la capitale, cheval de bataille de longue date de l’équipe municipale.