Cet immense monastère est à vendre à partir de 750.000 euros

Propriété de la Ville de Paris, cet ensemble de 44 bâtiments s'étalant sur 16.000 m² en pleine Corrèze sera vendu aux enchères début octobre.

Une richesse patrimoniale mais un ensemble encombrant et «non valorisé» pour les finances locales. La Ville de Paris s'apprête à se délester d'un important immobilier dont elle dispose au beau milieu de la Corrèze. Le Glandier, connu auparavant sous le nom de Chartreuse Sainte-Marie du Glandier, est un ancien monastère masculin de l'ordre des Chartreux, dont la fondation remonte à 1219. Cet ensemble immobilier, situé à cheval sur les communes de Beyssac et d'Orgnac-sur-Vézère, comporte aujourd'hui 44 bâtiments développant 16.000 m² habitable ainsi que 16,5 hectares de terrain.

Pour préparer un nouvel avenir à ce site et aussi pour tenter d'en tirer le meilleur prix possible, la ville de Paris s'est rapprochée de la plateforme Agorastrore, spécialiste de la vente aux enchères des biens des collectivités et des entreprises. La vente se déroulera du 5 au 7 octobre, avec une mise à prix de 750.000 euros. «La vente de cet actif exceptionnel s'inscrit dans une logique de rationalisation vertueuse de la Ville de Paris, souligne Zacharie Grumberg en charge de ce dossier chez Agorastore. Le potentiel de ce bien, par sa richesse architecturale et son emplacement stratégique va nous permettre de mobiliser les acteurs nationaux les plus pertinents.»

Propriété publique depuis 1920

Entièrement reconstruite à la fin 19e siècle et réaménagée tout au long du siècle suivant, la chartreuse intègre alors le domaine de l'État et accueille au cours de la première guerre mondiale des jeunes réfugiés belges. Depuis 1920, les lieux passent des mains de l'État à celui du Département de la Seine, qui devient par la suite le département de Paris. L'endroit conserve sa fonction sanitaire en accueillant des enfants handicapés originaires pour la plupart de la région parisienne mais aussi de Corrèze.

L'établissement devient dans le courant des années 1980, un centre d'hébergement pour adultes handicapés et regroupe notamment un foyer d'accueil, une maison d'accueil spécialisée, un service d'aide par le travail ainsi qu'un foyer d'hébergement. En 2005, le centre est placé sous l'autorité du Conseil départemental de la Corrèze avant de planifier sa fermeture pour 2019. Glandier est actuellement l'unique chartreuse (monastère de l'ordre des chartreux) encore visible dans son intégralité dans le Limousin.