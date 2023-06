Cet immense complexe de loisirs abandonné va être vendu aux enchères

À proximité de Périgueux, le domaine de Brantôme mêlait discothèques, restaurant, ferme, centre d’équitation sur 180 hectares. Mise à prix: 600.000 euros.

Le tribunal de Bordeaux compte bien mettre fin à 15 ans d’abandon, ce jeudi 15 juin. C’est à ce moment que devrait être vendu aux enchères le domaine de Brantôme, un bien curieux complexe de loisirs. Non loin de Périgueux et de la commune touristique de Brantôme, ce site mêlant centre équestre, discothèques, restaurant, parc, forêt, plages et étangs sur 180 hectares avait connu son heure de gloire. Il aurait même été l’un des sites les plus fréquentés de Dordogne, à en croire France 3 Nouvelle-Aquitaine qui rapporte cette histoire .

L’endroit était né de l’imagination de Georges Barre en 1982. Ce vétérinaire et homme d’affaire avait été au cœur du scandale de la viande de veau dopée aux hormones. La roue tourne lorsque le site est racheté en 2005 par un promoteur prévoyant d’y installer une résidence avec plusieurs attractions. Le promoteur en question finira en liquidation en 2011 sans que son projet ait pu voir le jour. Et depuis le site est à l’abandon, largement vandalisé, c’est une destination prisée des amateurs d’urbex. Le photographe local Jean-Luc Renouil y a d’ailleurs réalisé un reportage photo dans cet esprit.

Refuge de biodiversité?

Un état délabré qui a sans refroidi bon nombre d’acheteurs potentiels, puisque les deux précédentes mises aux enchères n’ont pas permis de trouver preneur pour ce lieu que le rapport d’expertise évalue à 1,3 million d’euros. L’endroit est aujourd’hui avant tout une vaste friche puisqu’il reste très peu d’éléments exploitables liés à la vocation de loisirs du site. D’ailleurs, le cabinet d’avocats bordelais et parisiens Lexia chargé de la vente n’hésite pas à diffuser sur son site des photos qui ne mettent pas le complexe à son avantage .

Un audacieux pourrait tenter de faire revivre la vocation ludique et touristique de ces 1000 m² de bâti, mais on peut aussi imaginer un exploitant agricole s’intéressant à cette vente. Quant aux élus locaux du Grand Périgueux, ils aimeraient racheter l’endroit, non pas pour son bâti mais pour tout raser et en faire un refuge de biodiversité . Une idée qui a rapidement séduit les élus locaux de l’Agglomération qui sont désormais prêts à injecter 750.000 euros dans ce projet. D’ailleurs, le conservatoire des espaces naturels aurait déjà trouvé sur place des espèces rares ou protégées: orchidées, loutres, amphibiens ainsi qu’un crapaud chanteur... De quoi refroidir les velléités de construction sur place des promoteurs. Verdict (éventuellement) dans quelques jours.