Cet hôtel particulier parisien va largement dépasser les 100.000 €/m²

Le cofondateur de WhatsApp, Jan Koum, a déjà dépensé 70 millions d’euros pour acquérir l’hôtel de Fleury, au Champ-de-Mars, et vient de lancer un chantier titanesque qui va durer au moins trois ans.

Cet hôtel particulier de plus de 600 m², doté d’un jardin et d’une vue imprenable sur la Tour Eiffel, situé aux abords du Champ-de-Mars, va connaître une seconde vie grâce à son nouveau propriétaire qui n’est autre que Jan Koum, le cofondateur du service de messagerie par téléphone WhatsApp, selon Challenges .

L’Américain d’origine ukrainienne a acquis ce bien en 2020 pour 70 millions d’euros. Une somme, certes moins conséquente que les 200 millions d’euros déboursés par Xavier Niel pour l’hôtel Lambert à Paris. Mais le fondateur de Free s’est offert 3900 m², qu’il a donc payés un peu plus de 51.200 €/m², alors que l’acquisition de Jan Koum dépasse le montant astronomique de 110.000 €/m². On n’ose imaginer le montant final du prix au mètre carré après travaux.

Construite au début du 20e siècle, la bâtisse appartenait à un membre de la famille régnante du Qatar, qui avait notamment installé une piscine au sous-sol de l’hôtel particulier. Jan Koum vient de commencer un chantier titanesque pour réhabiliter l’hôtel particulier, supervisé par le cabinet de l’architecte Alain-Charles Perrot et du décorateur Remi Tessier. Ce décorateur français a par ailleurs aménagé le yacht de 100 mètres de long de Jan Koum, le Moonrise. Le cofondateur de WhatsApp prévoit notamment la restauration des façades et l’aménagement d’un second sous-sol. Au prix de son acquisition, on imagine volontiers qu’il compte gagner quelques mètres carrés supplémentaires... Jusqu’à 80 ouvriers vont être mobilisés pour effectuer ces travaux de grande ampleur, qui vont durer au moins trois ans.

Des voisins renommés

Une fois la restauration du bien achevée, Jan Koum côtoiera des voisins pour le moins prestigieux à l’image du roi du Maroc, Mohamed VI, qui a investi 84 millions d’euros dans un autre hôtel particulier situé à quelques mètres de là, peu de temps après Jan Koum.

Jan Koum, né près de Kiev, a fait fortune en revendant WhatsApp à Facebook en 2014 pour 22 milliards de dollars en cash et en actions, avec son acolyte Brian Acton. Jan Koum a quitté Facebook en 2018 et a réinvesti une partie de son argent dans des acquisitions immobilières, dont deux villas en bord de mer à Malibu, en Californie, une maison à Beverly Hills, rachetée au producteur Jeffrey Katzenberg pour 125 millions de dollars., soit 118 millions d’euros.

En 2020, il a également fait l’acquisition d’une vaste propriété sur l’île de Saint-Barthélemy, dans les Antilles françaises. Il s’agit de l’une des plus vastes propriétés de Saint-Barth, la villa «Camp David», près de la plage de Saint-Jean, qui comprend une dizaine de bungalows et deux piscines.