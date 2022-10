Cet hôtel particulier classé va devenir un espace de coliving

Le bien a été acquis 700.000 € par une start-up qui a investi 2 millions d’euros dans des travaux d’envergure.

Un hôtel particulier de 520 m², classé monument historique, situé à Roubaix, dans les Hauts-de-France (59), vient d’être transformé en un espace de coliving , ou habitat partagé. Édifié en 1896 par l’architecte Albert Bouvy, il a hébergé pendant quasiment 10 ans l’actrice Yvonne Furneaux (que l’on retrouve dans des films britanniques et italiens essentiellement) puis des familles de banquiers et de notaires de Roubaix.

La start-up Colodge a fait l’acquisition de ce bien pour 700.000 €, avant de se lancer dans des travaux titanesques qui lui ont coûté 2 millions d’euros. Un montant bien supérieur au prix d’achat du bien (1,3 million de plus). La société achète des propriétés d’exception, les rénove puis les exploite en louant ses hébergements pour des séjours de moyen terme à des actifs nomades. Concrètement, elle a pour le moment une trentaine de biens à son actif à Lyon, Chambéry, Saint-Etienne, Roubaix, ce qui représente un peu plus de 300 chambres. «L’hôtel particulier Mimerel est situé à côté du théâtre du Colisée et du musée La Piscine. Il devient donc un espace privilégié par les artistes qui viennent se loger ici lorsqu’ils sont exposés à La Piscine ou programmés au théâtre du Colisée, une vocation culturelle que l’on recherchait puisque le bien a accueilli l’actrice Yvonne Furneaux », se réjouit Thomas Schmider, dirigeant de Colodge.

Un séjour d’une semaine

De même, le lieu est prisé par des sociétés comme OVHcloud, fournisseur de solutions de cloud d’accès à Internet, qui organise des séminaires dans les espaces partagés de l’hôtel particulier et loge ses salariés dans les 9 suites de 30 m² chacune environ. Par mois, une chambre revient à 1000 €, un tarif qui comprend les frais de ménage ainsi que l’abonnement Internet, le linge de lit... À la semaine, il faut compter environ 400 €. Aucune durée minimum n’est requise mais la durée moyenne de séjour chez Colodge est d’une semaine. « Colodge est vraiment une solution d’hébergement de moyen terme. Si un particulier veut se loger pour une nuit ou deux, l’hôtel est plus approprié. Nous proposons un usage mixte pour des déplacements de plusieurs jours ou des mutations professionnelles de quelques mois par exemple, usage auquel l’hôtel ne répond pas », précise Thomas Schmider. Un service de restauration est disponible en option avec une livraison de petits-déjeuners, des formules repas préparées par un chef... sur devis.

Mais pourquoi Roubaix? « L’hôtel Mimerel est remarquable tout d’abord. Et l’image de la ville est souvent négative alors qu’elle présente un dynamisme économique et culturel que nous souhaitons mettre en valeur », souligne le dirigeant de Colodge. L’escalier central éclairé de lanternes en fer forgé a été conservé ainsi que la verrière qui surplombe l’escalier, deux peintures d’origine et le parquet en chêne massif. Ont été ajoutés des équipements modernes comme de l’électroménager, une connexion Wifi et une cave à vin. Quant au jardin de 250 m², il a été réaménagé. On y trouve en plus des bambous et des rosiers, des herbes aromatiques pour agrémenter les plats préparés dans la cuisine mise à la disposition des colocataires. Un lieu d’exception qui donne malgré tout le sentiment d’être à la maison.