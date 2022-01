Ces villes qui combinent offres d’emploi et facilité à bien se loger

Certaines villes françaises offrent la possibilité de concilier emploi et logement, à condition de sortir des sentiers battus. Mulhouse, Orléans ou Dijon arrivent en tête, découvrez les suivantes.

Crise sanitaire rime avec désamour des grandes villes pour les Français, synonymes de logements étroits et souvent chers, au profit de villes de taille moyenne, répondant à leur soif de nature. « À ce titre, les villes moyennes sont particulièrement attractives pour ces Français en manque d’espace ; ils ont tout à y gagner: un confort de vie et des mètres carrés supplémentaires, pour un budget qui peut être divisé par 5 pour la même surface! », assure Maël Bernier, directrice de la communication et porte-parole de Meilleurtaux. Mais comment concilier l’emménagement dans une ville attractive, offrant des logements spacieux et abordables, et l’insertion professionnelle? Le courtier immobilier Meilleurtaux et la plateforme de recherche d’emploi Meteojob ont mené une étude sur l’attractivité des villes françaises en termes d’emploi et de logement.

Victoire pour l’est et pour le nord de la France! Mulhouse, Orléans et Dijon tirent leur épingle du jeu en figurant sur le podium des villes qui offrent un équilibre entre pouvoir d’achat immobilier et offre d’emploi. « Mulhouse est une ville où le prix au mètre carré est parmi les plus faibles du marché. En ce qui concerne les offres d’emploi, c’est une ville très dynamique, avec des filières clées comme le numérique ou le médical. Sa proximité avec l’Allemagne est un véritable atout. Elle abrite également de nombreux incubateurs », justifie Maël Bernier. Ainsi, la ville alsacienne occupe la première place grâce à son excellent pouvoir d’achat immobilier, soit 83m² et à ses multiples offres d’emploi: 6,29% d’offres en CDI pour 100 habitants.

Arrive ensuite Orléans, grâce à sa proximité avec Paris. Côté emploi, elle est la ville la plus attractive de France avec 7,22% des offres en CDI pour 100 habitants. La surface accessible est de 69m². « Le prix du m² est quant à lui très alléchant aussi. Il est de 2601€/m². De quoi ravir les nouveaux arrivés », souligne Maël Bernier. Dijon monte sur la troisième place du podium, avec 6,47% d’offres en CDI pour 100 habitants, presque 12 fois supérieur au taux de 0,54% en 2020. La surface accessible est de 57m² cette année, pour un prix au mètre carré de 2 670€.

L’étude note que les villes où le bassin professionnel est attractif n’offrent pas forcément un pouvoir d’achat immobilier intéressant. C’est le cas de Lyon, Aix-en-Provence, Nantes ou encore Bordeaux. Cette dernière attire par son emplacement proche de la mer. Les offres d’emploi sont ici légion: 7,16% des offres en CDI pour 100 habitants, alors qu’en 2020, le taux n’était que de 0,71%. C’est 10 fois plus! Mais l’euphorie retombe quand on remarque que le prix au m² de cette ville a même dépassé 5000 euros. En moyenne, seuls 30m² sont accessibles.

Le Sud tire assez mal son épingle du jeu

« Ces très grandes villes attirent depuis toujours grâce à un tissu économique et un marché de l’emploi très dynamiques. Mais évidemment en contrepartie, la demande est très forte en matière de logements, ce qui entraîne rareté et réduction des surfaces. C’est pour cette raison que les logements ne sont pas très grands et qu’ils coûtent très chers », s’accordent à dire Marko Vujasinovic, de CleverConnect et Maël Bernier de Meilleurtaux.

Dans le sud de la France, c’est l’inverse: le pouvoir d’achat immobilier est élevé, mais le terrain professionnel reste assez peu fertile. À titre d’exemple, Perpignan est la ville où il est possible d’acheter la plus grande surface (111m² accessibles pour un logement), mais en revanche seulement 2,30% d’offres sont en CDI pour 100 habitants. « Ces villes ne sont pas encore «trop» convoitées sans doute en raison de leur éloignement des grands pôles d’attractivité mais également des liaisons ferroviaires, c’est pour cette raison que les prix de l’immobilier sont encore très bas et que les superficies finançables en fonction des revenus sont vastes! » explique Maël Bernier de Meilleurtaux.

Enfin, des villes sont à la fois peu attractives sur un plan professionnel et sur le plan immobilier, comme les villes méditerranéennes, bonnes dernières du classement. Marseille, ne propose que 2,48% de CDI pour 100 habitants et 50m² de logement habitable.