Ces villes où vous pouvez acheter plus de 50 m² avec un smic

Obtenir un crédit immobilier quand on gagne le smic n’est pas impossible. Mais les villes où s’offrir un bien décent ne sont pas légion.

Oh mon bas taux! Les taux de crédit immobilier n’ont jamais été aussi bas mais tout le monde n’en profite pas. À commencer par les smicards. Pour eux, c’est la triple peine: les prix immobiliers augmentent, les banques sont plus exigeantes - au moins 10% d’apport, un taux d’endettement ne dépassant pas les 33% - et surtout la baisse des taux d’usure vient compliquer la donne. Ce garde-fou destiné à protéger les emprunteurs se retourne contre ceux qui ne bénéficient pas des taux les plus bas. Et ce n’est pas la hausse du smic de 54 euros nets en 2 ans qui change la donne.

Avec l’envolée des prix dans beaucoup de villes moyennes, le pouvoir d’achat immobilier a chuté dans la plupart des 20 communes passées au crible par Vousfinancer, courtier en crédit immobilier. C’est le cas à Angers (-14%!), à Strasbourg (-5,9%) ou encore à Rennes (-5,6%). Trois villes attractives où les prix ont flambé ces 2 dernières années: respectivement +28% (!), +17% et +16%. Trois villes où les smicards devront se contenter d’un studio plus ou moins grand, entre 27 et 35 m² (avec 10% d’apport hors assurance et un crédit à 1,25% sur 20 ans). «Ils risquent d’être exclus de l’accès à la propriété dans ces villes qui étaient encore abordables il y a quelques années, comme ça a été le cas à Paris, Lyon ou Bordeaux», analyse Sandrine Allonier, directrice des études de Vousfinancer.

Un apport de...150.000 euros!

Pour le reste, rares sont les communes où un salarié touchant le smic (1589,47 euros bruts par mois) pourra s’offrir plus de 50 m² (ce qui équivaut à la surface moyenne d’un logement en France). C’est à Saint-Étienne, la ville la moins chère du classement de Vousfinancer (1190 euros/m²), qu’un emprunteur gagnant le smic peut espérer acheter le plus grand logement: près de 90 m². Le Mans arrive en deuxième position (69 m²). Suivent Le Havre et Nîmes avec un logement d’une cinquantaine de m². Pour toutes les autres, ce sera au mieux 45 m² (à Dijon). Et au pire: une petite chambre de 10 m² à Paris. Avec Bordeaux (+7,2%), la capitale est la ville où le pouvoir d’achat des salariés au smic a le plus augmenté en 2 ans (+6,5%). Un bien maigre lot de consolation. Car ils n’ont gagné que 0,7 m²...

Ces résultats peuvent donner de l’espoir aux bas revenus. Mais la réalité est souvent plus dure, une fois qu’ils font face à leur banquier. Surtout que réunir 10% d’apport est loin d’être gagné pour eux. À moins d’avoir une famille généreuse et même très généreuse. C’est le cas d’un célibataire, animateur sportif de 26 ans, en CDI depuis un an et gagnant 1542 euros par mois. Pour espérer obtenir un crédit pour l’achat d’un 48 m² à 255.000 euros, cet habitant de l’Essonne (91) dispose d’un apport de...150.000 euros dont une partie sous la forme d’un don familial. Soit près de 59% du coût total de l’opération. «La banque lui a fait une proposition d’un crédit de 105.000 euros, à 1,37% sur 25 ans (soit 415 euros à rembourser par mois). Ça devrait le faire, surtout que son endettement est de 27%!», explique l’agence Vousfinancer Orsay.

Autre cas, moins exceptionnel: une primo-accédante de 37 ans, célibataire sans enfants, en colocation. Gagnant 1480 euros par mois, cette assistance médicale a, quant à elle, pu s’acheter un 45 m² dans le Val d’Oise grâce à un crédit de 105.000 euros sur 25 ans, à 1,7%. Son faible endettement (30%) et un apport de 11% ont joué en sa faveur.