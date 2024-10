Ces villes et départements inattendus où la rentabilité des locations meublées est maximale

INFOGRAPHIES - Un site spécialisé dans les déclarations des revenus de la location meublée publie son palmarès des villes et départements les plus rentables. Avec pas mal de surprises à l’appui.

Ces derniers mois, la location meublée (surtout en mode touristique pour la courte durée) est au cœur de l’actualité. Souvent pour dénoncer sa multiplication à l’excès due à des rentabilités alléchante. C’est le cas à Paris ainsi que dans bon nombre de cités bretonnes ou encore du côté du Pays basque . Mais est-ce bien là que cette activité s’avère la plus lucrative? Pas si sûr... Pour tordre le cou à certaines idées reçues, le site JD2M (Je déclare mon meublé) a choisi de publier le palmarès des lieux où ses utilisateurs bénéficient de la meilleure rentabilité.

C’est ainsi que son Top 10 des départements affichant la plus grosse rentabilité locative pour un logement meublé (voir l’infographie ci-dessous) place sur le podium la Meurthe-et-Moselle, le Loiret et la Seine-Maritime. «Certains départements sont tirés par des villes à forte rentabilité, explique Baptiste Bochart, juriste chez JD2M. C’est sans doute le cas de Nancy pour la Meurthe-et-Moselle, d’Orléans pour le Loiret et encore bien plus fortement de Saint-Etienne pour la Loire. La présence de nombreux logements étudiants peut aussi tirer les résultats vers le haut, tout comme la location touristique pour laquelle nous calculons une rentabilité théorique.» À l’inverse, la Somme présente une rentabilité globale assez moyenne de 4,4%, alors que sa locomotive, Amiens, culmine à 8,8%.

Proximité du Luxembourg

On remarque aussi que ces résultats peuvent être dopés par la présence d’une clientèle de salariés qui louent pour leur activité professionnelle. À Orléans, par exemple, ils sont nombreux à s’installer sur place pour une expérience professionnelle à Paris en limitant le budget hébergement. Et en Meurthe-et-Moselle, on peut imaginer qu’une partie des forts rendements proviennent des secteurs proches du Luxembourg très recherchés par les salariés du Grand-Duché.

Une hypothèse qui pourrait être confirmée par le score canon du département de la Meuse (15,3% de rentabilité mais il ne figure pas dans le top «officiel» car il y a trop peu de locations), lui aussi limitrophe du Luxembourg. Autre destination très peu touristique: le Territoire de Belfort qui compte peu de locations de meublés mais affiche une rentabilité de 10,3%.

«Ces données avec très peu de locations n’ont aucune prétention de valeur statistique, admet Baptiste Bochart, mais elles viennent rappeler que les bonnes offres de logements meublés peuvent prétendre à de fortes rentabilités même dans les endroits les plus insoupçonnés.» En se focalisant plutôt sur les villes, on remarque que les villes moyennes sont plutôt à l’honneur. «Ce n’est pas si surprenant, rappelle Baptiste Bochart. Les loyers restent assez élevés dans ces endroits avec les prix d’achat sont sensiblement plus faibles.»

Reste encore à minimiser la vacance locative dans ces villes moyennes pour décrocher ces beaux scores. Parmi les métropoles assurant rentabilité et forte demande, Marseille s’affiche au top avec une rentabilité de 8,6%. L’immobilier y reste abordable alors que la demande est forte aussi bien pour les étudiants que les touristes ou les professionnels en mobilité.