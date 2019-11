Ces trois Fort Boyard anglais sont à vendre pour 10 millions d'euros

EN IMAGES - Cet ensemble de trois forts maritimes britanniques du 19e siècle est à la vente. Le propriétaire attendant plus de 9 millions des deux principaux, le dernier est mis aux enchères.

On les connaît sous le nom de Solent Forts. Cet ensemble de trois forts circulaires plantés entre la côte britannique et l'île de Wight avaient été construits à la demande du premier ministre Lord Palmerston en 1859. Il s'agissait alors de protéger le chantier naval de Portsmouth d'une éventuelle invasion française. Au terme de 20 ans de travaux, ces forts se sont révélés parfaitement inutiles et en ont gardé le sobriquet de «Folies de Palmerston».

Ils ont suscité plus tardivement d'autres folies, celles de Mike Clare, homme d'affaires britannique ayant fait fortune dans la fabrication et la vente de lits. Tombé amoureux des lieux qui ont perdu leur vocation militaire en 1956, il les a rachetés et transformé à coups de millions de livres. Deux des forts, No Man's Fort et Spitbank Fort ,sont devenus des hôtels de luxe. Le premier développe plus de 9000 m² et dispose de 23 chambres, d'un restaurant, de plusieurs bars, d'un spa et d'un espace de loisirs. Le second, sensiblement plus petit avec ses 3000 m² peut loger et accueillir une soixantaine de personnes et dispose d'une belle cour intérieure, d'un sauna, de cheminées et de terrasses.

Deux hôtels et un musée

Quant au dernier fort, Horse Sands Fort, il fait actuellement office de musée pour relater l'histoire des trois constructions. Ce dernier doit être vendu aux enchères avec une mise à prix de 750.000 livres (soit 875.000 euros) tandis que les 2 autres sont affichés à la vente par le réseau Collier's International pour un prix dépassant les 8 millions de livres (9,3 millions d'euros). Que les acheteurs potentiels se rassurent: le lot de deux peut être divisé même s'il est évidemment intéressant de faire fonctionner ces trois bâtiments ensemble. Luxe, calme et volupté attendent les acheteurs potentiels dans cet exemple exceptionnel d'architecture militaire de l'époque victorienne. Le tout se mêle à un accès se faisant exclusivement par la mer ou par hélicoptère et à un décor revisité à la mode hollywoodienne.