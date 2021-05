Ces résidences secondaires qui font rêver en France, Italie, Espagne et Portugal

Un réseau immobilier international a interrogé ses clients sur ce qu'ils recherchaient dans ces pays. La crise sanitaire a bien changé la donne.

Résidence principale ou secondaire, lorsqu'il s'agit de faire un achat immobilier, les attentes des clients ont sensiblement évolué. Pour en avoir le cœur net, le réseau immobilier international Savills a interrogé près de 500 de ses acheteurs de biens haut de gamme à la recherche d'une propriété en France, en Italie, au Portugal et en Espagne afin de cerner leurs attentes.

Parmi les tendances fortes que confirme cette enquête, on note la montée en puissance des envies de campagne. Pas moins de 58% des personnes à la recherche d'une résidence principale envisagent ainsi d'acheter dans un environnement rural et la proportion bondit à 80% pour une résidence secondaire. Cette envie est particulièrement forte chez les 60-69 ans qui sont 73% à rechercher la campagne (pour une résidence secondaire ou principale) contre seulement 37% pour les moins de 40 ans.

La possibilité de télétravailler est aussi pleinement intégrée puisque l'augmentation de cette pratique a influencé la décision d'achat de 27% des sondés. Globalement, 74% des personnes interrogées pensent qu'elles continueront à travailler depuis chez elle au moins un jour par semaine contre seulement la moitié avant la pandémie. Par ailleurs, cette envie de verdure et de campagne ne signifie pas non plus que les acheteurs soient prêts à se couper du monde. Au-delà d'un bel environnement, ils exigent la proximité des commodités et un accès Internet à haut débit.

Le goût pour l'ancien

Enfin, le Covid-19 a fait monter comme jamais l'envie de résidence secondaire, avec des frontières de plus en plus floues pour la séparer de la résidence principale. Ainsi, 37% des sondés ont déclaré que leur achat concernait une résidence secondaire et 23% d'entre eux prévoient d'y passer de 9 à 12 semaines par an. Les Français sont les plus motivés: 40% des sondés expliquent que la pandémie les poussera durablement à y passer plus de temps contre 26% des acheteurs en Italie et au Portugal ou encore 23% en Espagne. Et ce sont aussi les Français qui sont prêts à faire le plus de kilomètres pour rejoindre leur résidence secondaire: la moitié des acheteurs déclarent être prêts à faire plus de cinq heures de route (!) contre seulement un quart des acheteurs en Espagne.

Dernière spécificité française: le goût pour l'immobilier ancien, plébiscité par 59% des Français cotre 38% des Britanniques et seulement 11% des Allemands. «Les confinements ont mis fin à la tendance de l'ubérisation de l'immobilier où l'on passait d'un lieu à un autre sans jamais revenir au même endroit, explique Alex Balkin, directeur de Savills French Riviera & Alps. Il est devenu plus important de posséder un endroit, un lieu où le se sent bien, en sécurité, pour soi-même et sa famille, pour y travailler comme pour y profiter de la vie.»

Selon lui, la notion de calme, d'environnement apaisant est fondamentale, mais sans pour autant être coupé du monde ou avoir des travaux à faire. L'aménagement, quant à lui, est aussi plus soigné, plus confortable, afin de disposer d'un vrai cocon. Loin d'être un sous-logement, la résidence secondaire rivalise en confort et en équipement avec la résidence principale.

Spécificités françaises

Même pour un réseau international comme Savills, le marché français reste essentiellement national. Les demandeurs de résidence secondaire y sont à 40% Français devant les Britanniques (28%). Le budget est considérable: 48% des sondés disposent d'un budget supérieur à 1 million d'euros et même 13% pour plus de 3 millions. La vue reste la première caractéristique mise en avant (94%) et les Français se distinguent par leur attachement à un grand espace vert (66%) là où l'on se contente souvent d'un patio ou d'un espace plus réduit en Italie. Les critères écologiques y sont moins recherchés que dans les pays voisins: 62% sont sensibles aux arguments écoénergétiques et 50% à l'usage de matériaux durables.

Spécificités italiennes

L'acheteur type en Italie est âgé de 50 à 59 ans et 63% des acheteurs ont plus de 50 ans. L'étude note cependant que pour les achats de résidence principale la plupart des répondants sont âgés de moins de 40 ans. Le marché de la résidence secondaire de prestige y est bien plus international qu'en France, puisque les Britanniques pèsent 43% devant les Italiens (17%), les Français (9%) et les Belges (4%). Les préoccupations écologiques sont plus fortes qu'en France: 72% des acheteurs réclament de bonnes performances énergétiques et 56% veulent des énergies renouvelables. C'est aussi le pays où la proximité de centres médicaux est réclamée par la plus grande proportion de sondés (61%).

Spécificités portugaises

Les acheteurs du réseau sont très sensibles aux activités sportives en général (70% y recherchent des installations à proximité contre 23% en Italie) et au golf en particulier (important pour 63% des sondés contre 8 à 22% ailleurs). On savait que le Portugal est un pays où l'on surfe beaucoup (la proximité des plages est réclamée par 86% des acheteurs) mais il semble aussi vital d'y surfer sur Internet dans de bonnes conditions. L'Internet à haut débit est la première caractéristique attendue dans la résidence secondaire (97% des sondés!) devant la vue agréable (84%) et la piscine (77%). Par ailleurs, 15% des sondés avouent disposer d'un budget supérieur à 3 millions d'euros pour leur acquisition.

Spécificités espagnoles

Pour un achat en Espagne, 82% de ceux qui envisagent une acquisition ont plus de 50 ans et 40% ont entre 50 et 59 ans. La maison reste la préférence de ces acheteurs qui sont 57% à en rechercher une. Les trois quarts des personnes interrogées disposent d'un budget inférieur à un million d'euros. La proximité des commodités y est un facteur plus important qu'ailleurs (réclamée par 90% des sondés) et c'est aussi le seul endroit où l'on se préoccupe de disposer d'un système de conservation et de récupération de l'eau (50%).