Ces quartiers où les prix immobiliers ont le plus flambé à Reims

Reims a le vent en poupe. Les prix de l’immobilier montent en flèche dans quasiment tous les quartiers de la ville.

La Cité des Sacres, située à seulement 45 minutes de la capitale en train, présente un marché porteur, qui « a énormément progressé en deux ans, tant en termes de volumes qu’en matière de prix », explique Maître Baptiste Delloye, notaire à l’étude notariale Cheuvreux Reims. La demande y est bien supérieure à l’offre. Les notaires notent une évolution des prix du m² de 5% sur un an. Voici les quartiers où acheter votre résidence principale.

Le centre-ville a la cote

Le prix du m² s’est emballé dans le centre-ville de Reims , avec une hausse de 11,1 % sur un an pour les appartements anciens, atteignant 3250 €, selon les statistiques des notaires. « Vous vendez votre bien 20% au-dessus du prix du marché. J’ai vendu des appartements à 900.000 € il y a deux ans. Je revends les mêmes biens à plus d’un million aujourd’hui », assure Karine Vuillaume du réseau CapiFrance. La demande étant forte, l’offre se raréfie, ce qui rend les acquéreurs moins prompts à négocier: « Si un appartement présente une mauvaise orientation ou donne sur une rue bruyante, cela ne pose plus aucun problème », remarque Karine Vuillaume. « Le marché va se détendre. Là où on avait 10 acquéreurs pour un même bien, on en a plutôt 5 ou 6 maintenant. Les primo-accédants ont des difficultés à se positionner en raison du taux d’usure mais le bien trouvera preneur », prévoit Maître Baptiste Delloye.

Il convient de distinguer l’hypercentre du reste du centre. De la gare à la cathédrale de Reims et de la place du Forum au nord de la rue de Vesle, des ventes record ont lieu. « On peut passer de 3000 € le m² à 5000 € en seulement deux rues à Reims », relève Maître Baptiste Delloye. Dans l’hypercentre, aucun bien ne se vend en dessous de 4000 € du m², certains avoisinent même les 5000 €. En ce qui concerne les maisons anciennes, se produit un double phénomène. En plus de leur rareté dans le centre-ville de Reims, « des habitants auraient pu être vendeurs mais l’augmentation des prix de l’immobilier les a dissuadés de rallonger leur enveloppe pour acquérir un autre bien. C’est le moment de vendre mais moins celui d’acheter », assure Thomas Albanese, du service transaction de Marcille Immobilier, une agence locale.

Cernay, Saint-André et Jean-Jaurès: des prix qui se rapprochent de ceux du centre

À Cernay, il est possible d’acquérir la fameuse maison avec jardin à un prix qui n’a rien à voir avec celui du centre-ville, tout en étant à la limite du centre, autour de 218.500 €, même si l’immobilier est en très grande majorité constitué d’appartements (76 % contre 24 % de maisons), selon Nexity. Saint-André est également situé en périphérie du centre. « Le quartier a sa propre vie tourné autour de l’église Saint-André. Il compte de nombreux commerces: tabac, pressing, traiteur, supérettes et a une vraie vie de village, avec un parc pour les enfants tout en étant à 5 minutes à pied de la place du Forum et donc de l’hypercentre », explique Maître Baptiste Delloye. Il reste plus accessible que le centre-ville (2870 € du m² pour les appartements) tout comme le quartier Jean-Jaurès qui est un « prolongement du centre », selon Maître Baptiste Delloye et où le prix médian du mètre carré tourne autour de 2290 €.

Moissons à l’est, prisé par les familles aisées

Le quartier chic des Moissons, situé derrière Saint-André, est composé de belles maisons de maîtres qui datent de la reconstruction, après la Première Guerre mondiale. « Les prix sont équivalents à ceux du centre-ville au début du quartier », affirme Thomas Albanese. La proximité du centre, à 15 minutes à pied, rend le quartier attractif. Un appartement de 102 m² de belle facture proposé à la vente par l’agence Nestenn a été vendu pour 311.000 €, soit plus de 3000 € le mètre carré, des prix qui se rapprochent de ceux de l’hypercentre. « Les profils des acquéreurs qui achètent à Moissons sont des profils aisés. Le quartier est agrémenté par de nombreux commerces, par un marché le dimanche, ce qui le rend attractif. De plus, la plupart des biens sont en bon état », explique Dominique Lambert, de l’agence Nestenn.

Saint-Rémi, au sud, des opportunités à saisir

À environ 2 kilomètres du centre-ville, le quartier Saint-Rémi est recherché « car les prix dans l’hypercentre ont augmenté et la population se déporte dans la périphérie proche du centre », souligne Thomas Albanese. « C’est un quartier qui a tout: des commerces, des espaces verts à proximité et est construit autour d’un magnifique monument qui est la basilique Saint-Rémi. Il coche énormément de cases et est situé en plus à 10 minutes du centre-ville », s’enthousiasme Maître Baptiste Delloye. Il est également situé non loin du campus de Sciences Po et de l’Institut Catholique de Paris qui a ouvert une antenne entre le centre et le quartier Saint-Rémi.

La seule difficulté réside dans ses constructions qui datent des années 70 et qui sont moins bien isolées. « Le prix au mètre carré y est plus faible (NDLR autour de 2260 € du m²) ce qui est incompréhensible pour un quartier qui a autant d’atouts mais cela s’explique par la nature des constructions qui a du mal à séduire », ajoute Maître Baptiste Delloye. Les charges y sont cependant élevées en raison notamment des chaudières communes.

« C’est un quartier où il y a encore des opportunités car il reste des appartements qui ne se vendent pas très chers, où tout est à refaire. Des habitants ont passé leur vie dans un immeuble des années 70 sans jamais faire de travaux donc ces biens se vendent aux alentours de 1600 € le mètre carré », selon Dominique Lambert. « Un appartement de 73 m² où tout était à refaire, s’est vendu à 125.000 € soit 1700 € le mètre carré. Il était nécessaire de changer les fenêtres, de remettre un beau parquet, de refaire la cuisine, la cuisine étant en chêne massif, dans son jus, et de refaire la salle de bain », illustre-t-il.

Comme dans l’hypercentre, les maisons ne sont pas légion. À CapiFrance, seules deux maisons sont parties dans ce coin-là. Les notaires recensent une quinzaine de biens vendus en un an entre le 1er août 2021 et le 31 juillet 2022.

Clairmarais et Faubourg de Laon, au nord, un quartier en plein renouveau

Le véritable atout du quartier Clairmarais réside dans sa situation géographique, juste derrière la gare TGV de Reims. « Le quartier était un peu boudé par les Rémois avant l’arrivée de la gare. Il manquait de commerces mais beaucoup de services se sont développés avec l’arrivée du TGV, il y a une dizaine d’années. Il suffit de traverser la gare pour arriver dans le centre-ville mais les prix sont plus abordables que dans le centre », décrit Thomas Albanese. Le quartier est notamment porté par des activités de promotion immobilière avec notamment « un projet de réhabilitation d’un terrain qui abritait une ancienne usine à gaz. Ce programme neuf a permis de donner de la valeur aux immeubles anciens dans ce quartier de l’arrière gare qui était moins valorisé », indique Maître Baptiste Delloye.

« Un gros complexe aqualudique se développe entre le centre-ville et Clairmarais. De même, une nouvelle salle de spectacle s’est créée. Le quartier est en plein renouveau », ajoute Dominique Lambert. Ce quartier fait également la jonction entre le centre et le projet Port Colbert porté par Grand Reims qui prévoit le réaménagement total d’une ancienne zone industrielle qui va accueillir une école de commerce, Neoma, une école d’art et de design, l’Esad, aujourd’hui dans le centre, qui va être déplacée. Thomas Albanese a vendu un appartement de 55 m² dans l’ancien à rénover mais avec du potentiel comprenant une chambre et une grande pièce de vie dans une petite copropriété et doté d’un garage pour 130.000 €, soit 2360 € le mètre carré, loin du prix médian du mètre carré dans le centre qui s’élève à 3250 €.

Le Faubourg de Laon, à l’est de Clairmarais, est desservi par le tramway, ce qui augmente son attractivité. « On manque de biens à vendre Avenue de Laon », reconnaît Dominique Lambert qui a une agence sur cette avenue. « Le quartier bénéficie de nombreux commerces et d’une vraie vie de quartier, comme un village dans la ville », analyse Maître Baptiste Delloye. Les prix du mètre carré pour un appartement tournent autour de 2190 €. Comptez 271.100 € pour une maison au Faubourg de Laon.

Sainte-Anne et Courlancy, pour les budgets plus modestes

Le quartier plus populaire de Sainte-Anne, très résidentiel et plus éloigné du centre-ville, peut intéresser les acquéreurs aux budgets serrés. « Les prix sont divisés par trois entre l’hypercentre et Sainte-Anne », compte Thomas Albanese. Le prix de vente médian d’une maison est de 207.700 €, soit un tarif parmi les plus accessibles de la ville. « Ce quartier est toutefois très bien desservi par les transports », note Thomas Albanese. Il existe donc de belles opportunités à saisir. « Pour 130.000 €, il est possible d’acheter un bel appartement avec un petit balconnet », estime-t-il. Ce même si le prix du mètre carré médian pour les appartements a connu une évolution de 13,9 % en un an. Le quartier peut être amené à évoluer avec la clinique qui a déménagé à Bezannes. Courlancy est encore plus proche du centre-ville que Sainte-Anne. Il suffit de traverser le parc pour rejoindre le centre, ce qui peut intéresser les acquéreurs qui veulent vivre non loin du centre mais avec un budget plus restreint. Les prix ont même baissé de plus de 3% en un an.

Bezannes, en première couronne, un quartier encore accessible

À dix minutes en tramway du centre-ville, la commune de Bezannes héberge la plus grande polyclinique privée de France ainsi que la gare TGV de Champagne-Ardenne. « On trouve notamment une population de soignants sur le secteur », remarque Thomas Albanese. Le prix des maisons y est encore accessible, environ 256.800 €. Des programmes neuf ont poussé, attirant ainsi plus d’acquéreurs. Dans l’ancien, le prix du m² médian atteint seulement les 1900 €. « Vous pouvez acquérir une maison de taille équivalente avec un terrain plus important qu’en centre-ville pour un prix accessible », résume Maître Baptiste Delloye.

Même dans ce quartier encore abordable, CapiFrance a vendu une très belle maison de 238 m² dotée d’une parcelle de 700 m² à 990.000 €, soit plus de 4000 € le mètre carré, un prix qui dépasse celui du centre-ville. « Ce prix est dû à la dynamique de 2021 et du début de l’année 2022. Même les agents immobiliers sont surpris. Les acquéreurs recherchaient des maisons avec jardin et comme il y en avait peu, les prix grimpaient. Mais cela ne va pas durer, on va revenir à un marché plus sain », se projette Karine Vuillaume.