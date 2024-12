Ces propriétés légendaires qui ne sont toujours pas vendues

Ce n’est pas parce que le château des Brouillards, à Montmartre, a vu passer Renoir entre ses murs qu’il s’est vendu en un claquement de doigts. Au contraire, il est sur le marché depuis près d’un an.

Le château des Brouillards . Est-ce parce que cette grandiose maison de campagne située sur la butte Montmartre porte mal son nom de château qu’elle peine à se vendre? Sur le marché depuis février 2024, elle n’a toujours pas trouvé preneur. « Je vends un monument au parfum de campagne, pas un château. Au plus profond de moi, je ne vends rien car mon travail consiste à révéler l’âme des biens d’exception qui me sont confiés à la vente », confie Xavier Attal de l’agence Immo Best International, qui propose ce bien. Ce poète de l’immobilier a déjà vendu cette demeure champêtre qui s’apparente plus à une majestueuse maison de campagne, il y a 11 ans, via une petite annonce publiée par Le Figaro .

Et pourtant, cette maison de campagne a été la propriété d’hommes illustres tels que le peintre Auguste Renoir. Un passé qui pourrait justifier le prix affiché, soit 13,6 millions d’euros? « L’hérédité d’un bien ne se retrouve jamais dans le chèque de l’acheteur. Un nom illustre comme celui de Renoir apporte de l’âme, une lumière à la maison », répond Xavier Attal.

Une vente au printemps?

Cette propriété bucolique de plus de 400 mètres carrés qui invite à la rêverie, a été la star de l’épisode 3 de la saison 5 de la série l’Agence diffusée sur TMC jeudi. Les potentiels acquéreurs, Martin et Martina, se sont tout d’abord inquiétés du nom de la demeure «brouillards». L’agent immobilier, l’aîné de la famille Kretz, a tenté de les rassurer en indiquant que « le brouillard, ça ne veut pas dire qu’on est dans le brouillard toute l’année. À côté, se trouve la rue de l’Abreuvoir avec une source. Un léger brouillard s’installait sur la butte Montmartre à cette époque. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas ». Malgré cette explication et les 700 mètres carrés de jardin sans vis-à-vis, Martin et Martina ont renoncé à se positionner sur le bien. « C’est une maison avec une âme mais elle est malheureusement trop petite pour moi », déclare Martina. Martin opine du chef et ajoute: « Je suis assez grand et cette maison me donne l’impression d’être une maison de poupée ».

Xavier Attal ajoute: « J’ai accepté au printemps 2024 un intercabinet avec une collaboratrice des Kretz qui est venue pour une cliente qui n’a pas donné suite. Depuis, l’agence n’est jamais revenue vers moi. On ne peut pas mêler la poésie et la confidentialité avec la grande distribution . Savoir présenter un bien de ce calibre et de cette hérédité nécessite assurément un respect profond pour le lieu doublé d’un respect pour les propriétaires qui vous accordent leur confiance », assène-t-il. Avant de conclure sur une note pleine d’espoir: « Je ne suis pas étonné que la maison ne soit pas vendue. La période est peu porteuse. Je reste persuadé que l’hirondelle du printemps saura apporter le prochain propriétaire de ce lieu hors du temps, hors du commun, qui saura inscrire une histoire familiale à travers ces murs qui ont vu passer des siècles .»

De 425 millions d’euros à 180 millions

Le château des Brouillards n’est pas la seule imposante demeure à rester plusieurs mois sur le marché. Le château de Gretz Armainvilliers, en Seine-et-Marne, peine aussi à trouver son futur propriétaire. La propriété de style anglo-normand, qui a appartenu au roi du Maroc Hassan II, et à la famille Rothschild, est arrivée sur le marché au prix stratosphérique de 425 millions d’euros en avril. Qu’est-ce qui peut bien justifier un tel tarif dans le département le plus excentré de l’Île-de-France et où les biens de grand luxe actuellement proposés à la vente ne dépassent guère les 15 millions d’euros? Il est vrai que ce château de 10.000 mètres carrés qui s’étend sur 1100 hectares, est complètement démesuré.

La demeure comprend 127 pièces dont 17 chambres thématiques qui évoquent les quatre coins de la planète dont une est une réplique exacte d’une cabine du Titanic, 5000 mètres carrés de souterrains qui comprenaient un hôpital au cas où le roi du Maroc tomberait malade, et une écurie. Une fontaine en marbre italien et des robinets en or ornent les salles de bain. Le prix a été abaissé à 180 millions d’euros. C’est en tout cas à ce tarif que le château est mis en vente par les Kretz. À moins que la demeure n’ait jamais été affichée au prix de 425 millions d’euros, la SCI propriétaire des lieux réfutant ces chiffres. Toujours est-il que la propriété est encore sur le marché.