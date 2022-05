Ces maisons qui minimisent l’emprise au sol sauront-elles vous séduire?

Construire la ville sur la ville. Telle est l’ambition de ces projets d’architecture en compétition pour le prix Archinovo 2022.

Il ne reste plus que quelques jours pour voter pour votre projet favori. Le 31 mai, les votes seront clos. La sélection soumise aujourd’hui par Le Figaro tente de trouver une solution au besoin toujours croissant d’espace face à un foncier qui se fait de plus en plus rare dans les secteurs les plus recherchés.

Une surélévation à Paris (75)

La surface au sol de cette maison individuelle est très étroite, le bâtiment prenant place au fond d’une cour parisienne sur seulement 24 m² de terrain. Les architectes ont donc décidé d’empiler les pièces et ont surélevé les deux niveaux d’origine de deux étages supplémentaires. L’agence Java Architecture s’est en effet spécialisée dans des projets de surélévation, de réhabilitation et d’extension, et s’engage pour la préservation des sols.

L’imbrication de maisons Entre autres à Bagnolet (93)

La petite bâtisse modeste qui devait être détruite au profit d’un habitat plus moderne est finalement demeurée intacte. À la place, les architectes ont intercalé deux maisons autonomes entre ces espaces, à la manière d’un jeu de Tetris. La hauteur des toitures s’aligne avec les constructions voisines, s’intégrant parfaitement dans le paysage. L’agence Mir architectes témoigne du souci constant d’être le plus vertueux possible en terme environnemental.

La maison L’épiderme sur trois plateaux à Bordeaux (33)

Cette maison familiale bordelaise est disposée sur trois plateaux. Au rez-de-chaussée, les chambres des enfants, au premier étage la pièce de vie avec terrasse et au deuxième étage la chambre parentale. Grâce à un système de double façade, des patios et des terrasses naissent à chaque niveau, à l’abri des regards extérieurs.

Une maison RGJ pour une famille recomposée à Pantin (93)

Cette famille recomposée souhaitait vivre dans un lieu flexible, qui s’adapte à son mode de vie. Une porte coulissante compartimente une chambre alors qu’une façade en contreplaqué découvre deux lits, une salle de bain et un vestiaire lorsqu’on l’ouvre. MBL Architectes se plaît à développer de nouvelles pratiques à chaque projet.

La maison Twist House adaptée à son terrain à Nantes (44)

Ce terrain en forte pente est étroit sur rue et large de l’autre côté ce qui ne facilite pas la tâche de l’architecte. Ce dernier construit un bâtiment sur les hauteurs du plateau autour d’un escalier semblable à un long ruban qui dessert les quatre niveaux de vie. L’édifice semble ainsi tourner sur lui-même. Il est difficile d’en délimiter les niveaux, les châssis vitrés troublant la grille de lecture de la maison. Avignon Architecte est particulièrement friand de ces détournements.