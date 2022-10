Ces maisons abritent des personnes âgées, des soignants et leur famille

L’entreprise MonSenior a débuté la construction de maisons en bois adaptées pour que des soignants accueillent chez eux des seniors. Un modèle intermédiaire entre le maintien à domicile et l’Ehpad.

La génération du baby-boom aura atteint 80 ans en 2025 et le nombre de personnes âgées va donc considérablement augmenter. La question de leur hébergement devient alors fondamentale . « Le vieillissement démographique devient un vrai enjeu de société », souligne Cyprien Burtin, cofondateur de MonSenior. L’entreprise Solidaire d’Utilité Sociale (Esus) MonSenior s’intéresse au bien-être des personnes âgées et propose des maisons abritant des soignants, leur famille ainsi que trois personnes âgées, un intermédiaire entre le maintien à domicile et l’Ehpad, qui ne vient pas concurrencer l’Ehpad mais le retarder. Les personnes âgées peuvent avoir un degré de dépendance maximal GIR 3 (une personne ayant conservé des fonctions mentales satisfaisantes et des fonctions locomotrices partielles, mais qui nécessite des aides pour certaines activités du quotidien).

« On a cherché à comprendre pourquoi l’accueil familial connaissait des freins, témoigne Cyprien Burtin. Parmi ceux que nous avons identifiés, on a notamment relevé l’absence d’outil immobilier adapté, disposant de suffisamment de place pour accueillir des personnes. » L’entreprise s’est donc lancée dans la création de maisons en bois de 185 m² dotées en rez-de-chaussée d’un séjour, d’une cuisine, de trois chambres destinées aux personnes âgées accueillies avec chacune leur salle de bain personnelle. À l’étage, se trouve l’espace des accueillants avec notamment une « kitchenette à l’étage si l’enfant de l’accueillant n’a pas envie de dîner avec les personnes accueillies par exemple », précise Cyprien Burtin.

1000 places d’hébergements

Chaque maison dispose d’un potager, un jardin sensoriel, une orangerie pour recevoir la famille des seniors. Chaque hameau sera composé de 3 maisons, toutes situées non loin d’une grande ville, près d’un cabinet médical, d’un cabinet d’infirmiers et avec des commerces accessibles à pied, « un cahier des charges de recherche de foncier strict », selon Cyprien Burtin. La construction du premier hameau a débuté en septembre à Curciat, dans l’Ain (01) et sera inaugurée en février 2023. Vingt-cinq maisons seront construites en Auvergne-Rhône-Alpes en 2023. L’objectif de MonSenior étant d’atteindre 1000 places d’hébergements en France d’ici 2025, soit 350 projets développés.

Concrètement, MonSenior pilote le projet d’hébergement dans son intégralité, depuis la recherche du foncier au montage du projet, à sa gestion locative, en passant par le recrutement du professionnel accueillant. Chaque maison prend environ 6 mois à être construite. Elle est livrée avec une cuisine équipée. Une offre de mobilier est proposée mais les maisons ne sont pas standardisées afin que le soignant se sente vraiment chez lui et apporte sa touche personnelle. L’accueilli peut aussi apporter du mobilier. Une partie est réalisée en 3D dans les ateliers de MonSenior.

Puis le hameau de trois maisons enfin constitué est vendu un peu plus de 2 millions d’euros à une foncière solidaire créée par MonSenior avant d’être louée aux accueillants. « Être propriétaire de sa maison était un frein à l’accueil de personnes âgées », remarque Cyprien Burtin. Ensuite, le soignant qui a auparavant été agréé par le département accueille chez lui trois personnes âgées. Il est rémunéré comme travailleur indépendant à hauteur 4700 € brut par mois par les seniors hébergés chez lui (soit 1560 euros par senior, auxquels s’ajoutent 330 euros de loyer pour chacun pour un total de 1900 euros). Le soignant doit quant à lui s’acquitter d’un loyer mensuel de 860 euros.

« Notre tarif est équivalent à celui d’un Ehpad public et est 20% moins cher que celui d’un Ehpad privé », assure le cofondateur de MonSenior. Les soignants sont indépendants et libres de mettre en place les activités qu’ils souhaitent. Un vivier de remplaçants est prévu par MonSenior pour relayer les accueillants. « Nous avons la volonté d’accompagner l’accueillant aussi, pas que l’accueilli. L’accueillant est souvent occulté alors que ce métier est un métier compliqué qui mérite d’être revalorisé », explique-t-il.