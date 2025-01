Ces façades françaises sont en compétition pour le prix de la plus belle fresque du monde

Une compétition internationale départage les plus belles fresques murales de la planète. Une quinzaine de réalisations françaises sont en lice et le public peut voter jusqu’à la fin du mois pour l’une des trois catégories de la compétition.

C’est une compétition qui s’installe progressivement dans le paysage. Tous les ans, le site StreetArtCities.com permet de départager les plus belles réalisations en matière de fresques murales . Et si l’Hexagone n’a pas particulièrement brillé pour les premiers prix de ces dernières années, la sélection 2024 comprend près d’une quinzaine de réalisations visibles sur le sol français. Elles sont réparties en trois catégories en compétitions, à savoir celle la Meilleure fresque du monde («Best mural of the world» sur le site, sélection effectuée par le public), «Expert spotlight» (Mise en lumière de l’expert), une sélection effectuée par un jury de spécialistes et enfin «Artist choice» (le choix de l’artiste) où ce sont les artistes eux-mêmes qui proposent des réalisations de leurs pairs. Et pour chacune d’entre elles, le public est appelé à voter sur le site.

Parmi les fresques en compétition, on retrouve celle de WD (pour Wild Drawing, dessin sauvage, pseudo d’un artiste originaire de Bali) qui a réalisé son œuvre «Point de fusion» sur une façade d’Aurec-sur-Loire dans le cadre du festival de la Teinturerie. Fidèle à son habitude, il est parvenu à intégrer parfaitement les éléments architecturaux de l’immeuble dans sa création où il aborde tout en douceur le thème de l’urgence climatique avec ces deux enfants de l’ère digitale regardant un ours polaire et son petit installés sur une crème glacée en train de fondre. De son côté, l’artiste mexicain Oscar Axo évoque la culture musicale de l’état mexicain d’Oaxaca sur une façade de Lurcy-Lévis (Allier). Quant à Ciclope, c’est un duo argentin spécialisé dans la réalisation de fresques végétales et florales, qui a réalisé sa fresque à La Seyne-sur-Mer (Var) dans le cadre du festival d’art urbain et de street-art de la ville. Une œuvre parfaitement dans son contexte, sur la façade d’une marchande de fleurs, Marie-Claire Fleurs.

Ode au savoir-vivre ensemble

Du côté de la sélection des experts, on trouve notamment «nœud d’amarrage», une création du Belge Corentin Spear, peinte sur une façade de Port-de-Bouc dans le cadre du festival «Les nouveaux ateliers». «Comme la ville est construite autour d’un port, je suis parti de la corde et du nœud pour faire le lien avec le monde de la marine (...), explique l’artiste sur sa page Facebook. Le personnage fait un nœud d’amarrage, une métaphore sur les ancrages dont on a besoin dans la vie pour naviguer dans le quotidien.» Quant à l’artiste serbe Artez, il est l’auteur d’une fresque à Boulogne-sur-Mer mettant en scène deux personnages dans des positions acrobatiques pour remettre en question la façon dont nous percevons le corps humain dans la vie quotidienne.

Dernière catégorie: les œuvres proposées par les artistes eux-mêmes, où l’on trouve notamment la réalisation de la street artiste belge Iota sur une façade de Saint-Brieuc. Baptisée «Here to stay», la fresque est un portrait décliné dans de multiples nuances de bleu pour inciter le passant à rester là... De son côté, l’artiste français Hopare est le seul de cette sélection à être retenu pour deux réalisations: l’une à Toulouse, l’autre à Argenteuil. La première rend hommage à Yacouba Sawadogo, un agriculteur du Burkina Faso devenu célèbre pour avoir entrepris de lutter dans les années 80 contre la sécheresse et la désertification qui ravageaient son pays. La seconde, titrée «La barque des rêves partagés» se veut une ode à la solidarité et au savoir-vivre ensemble qui s’étale sur 317 m², dans un style évoquant l’ impressionnisme .