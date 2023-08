Ces équipements anti-canicule qui pourraient être subventionnés à l’avenir

En évoquant un possible élargissement des travaux subventionnables par Ma Prime Rénov, le ministre du Logement vise sans doute une extension de dispositifs déjà disponibles outre-mer.

Petit à petit, au gré des enchaînements de canicules, la question du confort d’été des logements fait son chemin dans les normes et les subventions. C’est ainsi que le ministre délégué chargé du Logement, Patrice Vergriete, vient de se montrer favorable à la prise en compte dans les dispositifs d’aide à la rénovation des équipements de protection contre les grandes chaleurs. Une initiative qui passerait sans doute par une adaptation de Ma Prime Rénov’ , le dispositif-phare du gouvernement destiné à la rénovation énergétique .

À l’origine, il était exclusivement tourné vers le confort d’hiver, ciblant l’isolation au froid, le chauffage et la ventilation notamment. Mais puisque cette aide est également disponible dans les départements d’Outre-mer, les travaux éligibles ont bien évidemment été adaptés aux spécificités du climat. On peut d’ores et déjà y faire subventionner des travaux concernant une sur-toiture ventilée, un bardage ventilé ou encore l’installation d’un chauffe-eau solaire individuel ou bien la protection solaire de la toiture, des murs et des fenêtres.

Volets et stores

C’est notamment ce dernier point qui offre le plus de perspectives pour la France métropolitaine. Le groupement Actibaie, syndicat professionnel regroupant les métiers des portes, portails, volets et stores, milite activement pour rendre les travaux de protection solaire éligibles aux subventions. Et ne se prive pas pour communiquer sur la montée de l’inquiétude des Français face à l’intensification des vagues de chaleur ou encore sur les économies d’énergie et l’amélioration du confort thermique rendues possibles par l’installation de stores ou de volets.

«Le gouvernement a bien compris l’urgence de faire face à l’intensification des canicules, comme celle qui frappe actuellement la France , souligne Hervé Lamy, délégué général au groupement Actibaie. C’est un premier pas dans la bonne direction, si le retour d’expérience est bon il faut également l’élargir vers d’autres dispositifs comme les Certificats d’Économie d’Énergie et la TVA réduite.» Prudent, le responsable se dit dans l’attente des contours du dispositif et du budget qui y sera alloué. «Nous espérons que toutes les solutions seront considérées pour efficacement protéger les Français de la chaleur et ainsi limiter le recours croissant à la climatisation» , conclut-il.