Ces églises anciennes transformées en espace de coworking ou en magasin

EN IMAGES - Depuis quelques années les transformations d'anciens lieux de culte en habitation se multiplient. Il est plus rare d'en faire des espaces de coworking ou des lieux commerciaux.

Si tout vaut mieux que la destruction pure et simple d'anciens lieux de culte, certaines transformations sont plus curieuses que d'autres. Aux États-Unis, c'est ainsi qu'une église de style Arts&Craft (le concurrent anglo-saxon de notre Art nouveau) vieille de 125 ans vient de rouvrir ses portes à Los Angeles en tant qu'espace de coworking. Le site, baptisé Ruby Street, a été entièrement remodelé par le cabinet Working Holiday Studio et l'architecte d'intérieur Francesca de la Fuente.

Désormais l'endroit se destine à l'accueil d'un public de créatifs pour leur proposer un espace de travail mais aussi un lieu de rencontres et de détente pour des artistes et des musiciens. On peut y organiser des ateliers, des projections, des expositions mais aussi y manger et, forcément, venir y célébrer des mariages. Les grandes tables évoquent volontairement les grands réfectoires de monastère et la décoratrice a pris soin de mettre en majesté des vitraux d'origine. Et pour ceux qui sont charmés par la déco, tout y est à vendre sur le site de l'enseigne.

Magasin de chaussures ou discothèque

Dans une approche beaucoup plus contemporaine et radicale, le cabinet Superspatial joue le choc des cultures à Florence, en transformant une chapelle de la Renaissance en showroom pour des cuisines. Là aussi les éléments historiques de cette chapelle rattachée à l'église Ognissanti ont été conservés et mis en valeur. L'endroit avait déjà beaucoup souffert au gré des transformations (église, chapelle de cimetière, cinéma, restaurant, magasin de chaussures, discothèque...) et cette dernière transformation a au moins eu le mérite de dégager des ajouts disgracieux pour revenir à la pureté originelle des lieux sans y effacer les outrages du temps.

La partie moderne de l'édifice rajouté dans les années 1980 a été habillée d'une structure métallique et de toutes les technologies digitales actuelles permettant un usage plus flexible des lieux. Car à côté de son rôle de showroom, il peut aussi service de site pour des cours de cuisine, des dîners ou encore des réunions, des fêtes de mariage, des expositions...