Ces dix biens à vendre vous promettent d’agréables coins barbecue

Des barbecues implantés sur des terrasses bien sûr mais aussi des barbecues dans des loggias ou dans des patios pour des soirées plus fraîches, il y en a pour tous les goûts.

Les températures estivales sont au rendez-vous et avec elles l’envie de se retrouver en famille ou entre amis autour d’un barbecue . 63% des Français de plus de 25 ans possèdent un barbecue, d’après une étude BVA/Weber. Le confinement a accéléré le désir des Français de posséder une maison avec jardin pour profiter d’un espace extérieur et notamment du fameux barbecue. Voici une sélection de biens dotés d’un barbecue.

Un barbecue sur une terrasse pour 99.000 €

Cette maison de 181 m², à Olonzac (34), dans l’Hérault, donne accès à une terrasse en longueur équipée d’un barbecue. Autre atout, le séjour comme le bureau sont équipés de balcons. Un garage et des caves font également partie de la valeur ajoutée de ce bien. Travaux à prévoir néanmoins!

Un barbecue dans une loggia pour 129.500 €

Une maison de 128 m² à Mirepeisset (11), dans l’Aude, accueille un barbecue au sein d’une loggia. Entre intérieur et extérieur, cet espace permet de profiter de grillades sans être directement exposé aux rayons du soleil.

Un espace barbecue couvert pour 159.000 €

Cette maison en plus d’une cave, d’une buanderie, d’un atelier et d’une dépendance à l’arrière, dispose d’une cuisine donnant sur une terrasse extérieure avec espace barbecue couvert et un jardin, tout en étant située à 10 minutes du centre-ville de Bar-le-Duc (55).

Un barbecue dans un patio intérieur pour 258.600 €

Cette maison de plain-pied, à Istres, dans les Bouches-du-Rhône (13), dispose d’un patio intérieur avec barbecue pour pouvoir profiter des grillades en été bien sûr mais aussi en hiver. De l’autre côté de la maison, une cuisine équipée donne sur un jardin de 79 m².

Un barbecue dans une véranda climatisée pour 318.000 €

Cette maison avec quatre chambres, située à Béziers (34) possède une cuisine dînatoire qui s’ouvre sur une véranda climatisée avec barbecue. Un terrain clos et arboré de 490 m² complète le bien.

Un barbecue en rez-de-jardin d’un appartement pour 420.000 €

Cet appartement de 3 pièces offre une vue sur mer et ce n’est pas là son seul atout: il possède une terrasse orientée au sud et un jardin de 100 m² avec un barbecue, à Villeneuve-Loubet (06). De quoi avoir l’impression de vivre dans une maison.

Un barbecue avec une cheminée ouverte pour 448.375 €

La propriété est composée d’une maison et d’une longère en briques, à Broglie, dans l’Eure (27). Elle possède un grand séjour de 50 m² avec cheminée ouverte avec barbecue donnant sur une cuisine aménagée et équipée. L’avantage: profiter d’un grill sans sortir de chez soi. Idéal en cas de températures fraîches.

Barbecue et four à pizza sur une terrasse pour 756.000 €

Cette maison de 160 m², à Château Gombert (13), offre un grand séjour de 37 m² lumineux avec cheminée, donnant sur une terrasse entourée d’orangers, avec barbecue et four à pizza. De quoi alterner entre saucisses grillées et pizzas, au gré des envies.

Un barbecue sur une terrasse vue mer pour 1.450.000 €

La terrasse dotée d’une piscine offre une vue imprenable sur la mer, à Sartene, en Corse. Elle est découverte sur sa partie piscine et couverte au niveau du barbecue . Une table a été installée à côté du barbecue ainsi qu’un salon de jardin. Le petit plus: l’ensemble est climatisé.

Un barbecue sur une terrasse couverte pour 2.960.000 €

Il ne manque rien (ou presque ) à cette propriété au cœur du Parc National des Cévennes, composée de 10 chambres et de 10 salles de bain. La propriété est entourée de 30 ha de terrain avec une piscine et son pool house et un court de tennis. Une belle terrasse couverte avec barbecue se présente comme une pièce de vie à part entière.