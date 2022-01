Ces deux nouvelles stations du métro parisien qui font flamber les prix

Le prolongement de la ligne 4 vers Montrouge et Bagneux avec l’ouverture de deux nouvelles gares a causé de grosses hausses des prix immobiliers à proximité.

Une prime à la proximité de la gare de près de 50%! Selon une étude menée par le site d’estimation Meilleurs Agents, le prolongement de la ligne 4 avec ses deux nouvelles gares Barbara et Lucie-Aubrac a provoqué des hausses de prix respectives de 32.6% et de 38,4% autour de ces deux arrêts depuis le lancement des travaux (août 2015). À titre de comparaison, les deux villes concernées par ces gares, à savoir Bagneux et Montrouge , n’ont connu des hausses «que» de 19,9% et 26,2%.

Il faut désormais compter 8084 €/m² pour s’installer autour de la station Barbara, soit 2905 €/m² de plus que le tarif moyen observé à Bagneux (mais la station est située à cheval sur les deux communes). Au bout de la ligne, station Lucie Aubrac, comptez 5953 €/m², soit 774 €/m² de plus que la moyenne de la ville. Inauguré le 13 janvier dernier, ce prolongement est celui de la deuxième ligne de métro parisienne la plus fréquentée (700.000 voyageurs/jour). Avec ces chiffres, la ligne 4 confirme son attractivité et semble apporter dans son sillage vers le sud de la capitale, les tarifs immobiliers élevés qu’elle connaît déjà ailleurs.

En effet, Meilleurs Agents rappelle qu’à raison d’un prix moyen de 11 805 €/m² sur son trajet, cette ligne Nord-Sud est la troisième la plus chère de la capitale, derrière la ligne 10 (12.399 €/m²) et la ligne 1 (11.881 €/m²). Elle compte par ailleurs pas moins de 4 gares dans le Top 10 des plus coûteuses de Paris: Saint-Germain-des-Prés (16.037 €/m²), Saint-Sulpice (15.998 €/m²), Mabillon (15.863 €/m²) et Odéon (15.170 €/m²). Les deux dernières venues et celle qui la précède (Mairie de Montrouge) sont actuellement les trois dernières stations à se maintenir sous la barre des 10.000 €/m².

En attendant la ligne 15

Malgré cette attractivité et cette flambée, la station Barbara n’échappe pas à l’essoufflement que l’on rencontre actuellement à Paris. En s’en tenant à la seule année écoulée, les prix ont légèrement reculé de 0,8%. Le bout de ligne, la station Bagneux-Lucie Aubrac où les prix sont encore bien plus sages semble conserver un plus fort potentiel de hausse. Intégrée à l’aménagement de la ZAC écoquartier Victor Hugo, cette station terminus voit son attractivité réellement doper et a encore connu une hausse de 4,2% sur l’année écoulée. Une tendance qui devrait se poursuivre avec les autres travaux en cours pour multiplier les interconnexions de cette gare. «Il est évident que l’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris Express, qui bénéficie d’un effet d’anticipation, devrait confirmer l’attractivité des communes au sud de Paris et renforcer la tendance sur les prix d’ici 2025» , souligne Thomas Lefebvre, directeur scientifique chez Meilleurs Agents.