Ces 10 propriétés à vendre vous feront voir du pays sans quitter la France

Jardin japonais, villa florentine, lodge africain ou riad marocain... découvrez notre sélection de biens immobiliers répartis à travers la France avec chacun sa touche d’exotisme.

La météo vous déprime et vous avez besoin de dépaysement? Le Figaro immobilier vous propose de voyager aux quatre coins du globe sans alourdir le moins du monde votre bilan carbone. Tout simplement en vous proposant une sélection de logements insolites ayant chacun une touche évoquant l’étranger.

Ambiance Lodge surplombant la savane, dans la région de Montpellier

Pour un peu, on entendrait la musique du Roi Lion en fond sonore... Et pourtant, nous sommes à Viols-le-Fort (Hérault), à 25 minutes au nord de Montpellier. Cette maison de 230 m² sur son terrain de 2700 m² est proposée à la vente par le réseau Espaces atypiques, au prix de 850.000 euros . Si le passage des girafes et antilopes n’est pas garanti, on est sûr de disposer depuis la terrasse sur pilotis d’une superbe vue sur le pic Saint-Loup et de jolies prestations avec notamment un atelier d’artiste, un patio intimiste ou une piscine avec son bar extérieur.

Une villa californienne dans le Nord

Pour les amateurs d’architecture moderniste de la côte Ouest américaine, cap sur Croix, la banlieue chic du nord de Lille. Dans cette commune qui accueille la célèbre villa Cavrois, réalisation emblématique de l’architecte Robert Mallet-Stevens, l’agence Kretz propose une maison de 315 m² sur une parcelle de 3300 m² à un tarif compris entre 2 et 5 millions . Outre ses lignes particulièrement pures, l’endroit offre 5 chambres, une salle de home cinema, une piscine intérieure chauffée avec nage à contre-courant, sans oublier le hammam avec sa table de massage.

Le charme de Bali au Pays basque

Les mauvaises langues diront que le point commun entre Bali et le Pays basque, c’est l’humidité. Toujours est-il que dans la charmante commune de Bidart vient se nicher cette charmante maison de près de 200 m² récemment rénovée. Affichée à 1,49 million d’euros par l’agence La Sauvage Immobilière , cette demeure de 5 chambres se présente comme un havre de paix à quelques minutes de Biarritz. Au programme: piscine, jardins suspendus, bananiers, avocatiers, figuiers et autres arbres exotiques dans un environnement verdoyant.

Une yourte en dur dans les Yvelines

Ambiance bohème en plein cœur du Parc Naturel de la vallée de Chevreuse avec cet ensemble immobilier insolite mêlant chalet, yourte et tiny house sur un vaste terrain de 6000 m². Commercialisé à 495.000 euros par l’agence Leman Property Prestige, l’endroit présente notamment la particularité d’offrir une yourte en paille-terre-chaux-bois plutôt qu’en textile. Et pour rester dans l’ambiance, les lieux offrent des vues sur les champs bio environnants, sont agrémentés de toilettes sèches et permettent de rejoindre à pied la bucolique commune de Chevreuse.

Un véritable riad dans le Var

À 30 minutes de Toulon, voici une véritable villa mauresque du 19e siècle de 120 m² avec sa déco orientaliste et ses 7 000 m² de terrain. Dépaysement garanti pour cette pépite affichée à 1,63 million d’euros par le réseau Patrice Besse . Une parfaite évocation de l’univers du rêve oriental voulu par son ancien occupant, l’architecte et décorateur Frédéric Méchiche. On y retrouvera jardin, terrasse ombragée, piscine en forme de bassin, salon oriental, kiosque de repos...

Quand Niort se la joue façon Brooklyn

Cette grange rénovée à Niort (Deux-Sèvres) prend volontiers des airs de loft new-yorkais. Avec ses 246 m² affichés à 511.000 euros par le réseau Espaces atypiques, l’endroit offre de beaux volumes habillés de bois, béton, métal et verre. La pièce de vie à elle seule développe 110 m². Mais la vie de famille et les amis ne sont pas oubliés puisque l’endroit propose 4 chambres.

Le luxe de la Côte d’Azur avec un jardin japonais

On peut vouloir profiter du charme authentique du village provençal de Mougins (Alpes-Maritimes) tout en étant amateur de jardins zen. C’est ce que propose cette propriété de maître de plus de 420 m² et 5 chambres avec son parc luxuriant. Une rareté proposée à la vente par le réseau Emile Garcin au prix de 4,4 millions d’euros . Le terrain de près de 10.000 m² abrite bien évidemment de belles essences méditerranéennes mais également ce véritable jardin japonais avec ses ponts, fontaines et bassins.

Une demeure florentine en région lyonnaise

Toute l’élégance d’une maison de maître de type florentin construite en pisé et remontant à 1870 peut se retrouver à Écully. Partiellement rénovée en 2021, cette propriété de 15 pièces, 7 chambres et 463 m² habitables est affichée à 2,59 millions d’euros par Barnes Lyon . Elle se complète d’une maison de gardien, d’une dépendance lumineuse aménagée en salle de sport, sans oublier une folie en bois rénovée dans les règles de l’art, un parc avec bassin et puits ainsi qu’une piscine chauffée.

Un bain nordique sur une terrasse marseillaise

Le feu et la glace. On ne parle pas ici de l’Islande mais bien de cette alliance hors normes d’un bain nordique finlandais posé sur une terrasse marseillaise. Cette curiosité vient se nicher dans un duplex de grand standing dans le quartier très prisé du Carré d’Or. Un bien de 217 m² avec 3 chambres proposé à 1,65 million d’euros par Barnes Marseille Cassis littoral .

La Louisiane à deux pas du bassin d’Arcach on

Un air de vacances pour cette villa de style Louisiane, installée à Gujan-Mestras. Cette demeure de 190 m² avec ses 3 chambres est affichée au tarif tout rond d‘un million d’euros par l‘agence Maxwell-Baynes Bordeaux-Bassin - Christie’s International Real Estate . Elle se complète d’un grand garage, d’une piscine et de terrasses.