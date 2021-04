Century 21 en passe d'être vendu au groupe possédant Citya et Laforêt

Le patron de Citya immobilier et son groupe Arche sont en négociations exclusives pour racheter le réseau Century 21 France au géant Nexity.

La rumeur évoquait depuis quelques mois déjà la possibilité pour le géant de l'immobilier français, Nexity, de revendre son réseau immobilier Century 21. Elle vient d'être confirmée, notamment par La Nouvelle République qui salue l'opération orchestrée par l'enfant du pays, Philippe Briand.

Ce dernier avait démarré en 1990, en lançant une agence immobilière de 5 personnes dans le centre-ville de Tours. À coup d'acquisition, le patron de Citya immobilier et son groupe Arche compte actuellement près de 11.000 collaborateurs. Ce champion de la transaction immobilière confie au quotidien tourangeau être entré, depuis le 28 avril, «dans une phase de négociation exclusive avec Nexity» pour rajouter Century 21 à son copieux tableau de chasse. Du côté de Nexity, on précise que la valeur du réseau (pour 100% du capital) est de 84 millions d'euros et qu'aucune autre cession (avec celle de 45% d'Aegide-Domitys, l'enseigne de résidences seniors) n'est envisagée par le groupe. Le groupe est désormais «recentré sur ses métiers de base de promotion et de services» selon un communiqué publié le 28 avril.

Pour rappel, c'est ce même groupe Arche qui avait déjà repris le réseau Guy Hoquet et ses 550 agences auprès du même Nexity en mai 2019, deux ans après avoir mis la main sur le réseau Laforêt. Quelques mois avant le rachat de Guy Hoquet, le patron du réseau, Fabrice Abraham avait été subitement démis de ses fonctions. Qu'en sera-t-il de Laurent Vimont, emblématique patron de Century 21? Ce dernier est des plus confiants quant à son avenir. «De la bouche même de l'acquéreur, Century 21 est une belle société, bien dirigée et il s'est montré attaché à ce que le management reste en place», confie-t-il au Figaro Immobilier.

Un groupe de 18.000 personnes

Autres motifs de satisfaction: «l'enseigne se maintiendrait dans un environnement qui connaît parfaitement l'immobilier et resterait aux mains d'un Français». Si comme cela est des plus vraisemblables, les négociations vont à leur terme, la galaxie immobilière du groupe Arche viendrait encore grossir de 7000 postes supplémentaires. Avec 18.000 personnes travaillant dans la transaction et la gestion immobilière, le groupe deviendra alors un vrai poids lourd dans un marché qui est globalement très morcelé.