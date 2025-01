Ce village de Lozère investit 2 millions pour loger ses habitants

Malgré sa taille très modeste, le village va lancer la construction de 18 logements sociaux pour attirer de nouveaux habitants.

Ce n’est pas parce que l’on est petit que l’on est forcément démuni face à la crise du logement. C’est sans doute ce que s’est dit le maire de Pont-de-Montvert-Sud-Mont-Lozère, Stéphan Maurin, quand il a fallu doper l’attractivité de sa commune qui ne compte que 600 âmes. Malgré les ressources limitées d’une commune rurale, l’édile n’a pas hésité à investir 2 millions d’euros dans un ambitieux programme de construction de 18 logements sociaux. Les collectivités locales sont ainsi de plus en plus nombreuses à lancer des initiatives comme la vente de terrains à prix réduit voire l’achat direct de logements pour les louer à des entreprises lorsqu’il y a sur place des employeurs qui peinent à recruter car le logement est trop coûteux.

Pour cette initiative lozérienne décrite par Ici (le nouveau nom de France Bleu) , l’originalité réside dans la taille du projet pour une aussi petite commune. Comme dans bon nombre de communes rurales, le maintien de la population est un sujet délicat avec seulement 7 naissances en 2024 pour 12 décès. En créant autant de nouveaux logements d’un coup, la commune veut attirer de nouveaux habitants tout en s’assurant du maintien de ses services publics (école, crèche, commerces...). Et pour cela, il a fallu engager l’équivalent de deux fois le budget annuel du village.

Au top 20 des destinations estivales sur Airbnb

Mais la commune peut compter sur plusieurs atouts. Elle a ainsi noué un partenariat avec le bailleur social Lozère Habitat qui prend en charge les cinq premiers logements et devrait bénéficier de la bonne image locale du logement social, ce qui est loin d’être le cas partout. «La population comprend l’importance de cette initiative pour assurer l’avenir du village et préserver son dynamisme» , explique l’élu à Ici. Et pour rester dans l’état d’esprit d’une attractivité retrouvée, la petite commune de Pont-de-Montvert-Sud-Mont-Lozère a eu les honneurs du Top 20 national des communes les plus prisées l’été dernier sur la plateforme de location touristique Airbnb , devant la commune d’ Aubervilliers pourtant dopée par les JO 2024. De quoi assurer un certain dynamisme touristique. Alors que le permis de construire est déjà validé, les travaux pour ces 18 logements pourraient débuter dès le mois prochain.