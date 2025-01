Ce type de prêt permet de rembourser des mensualités plus faibles et d’abaisser votre taux d’endettement

Versez des mensualités plus basses au début du remboursement de votre prêt grâce au prêt à échéances progressives. Les mensualités augmentent ensuite de 1% par an environ. Une bonne solution si vos revenus sont appelés à progresser.

Certes, l’année 2025 démarre plutôt bien. Les taux baissent. Ils atteignent 3,4% sur 25 ans, en moyenne. Toutefois, « la baisse devrait atteindre en janvier un plancher de 3% sur 20 ans et 3,2/3,25% sur 25 ans , pronostique Maël Bernier, porte-parole de Meilleurtaux. Je m’attends ensuite à une stabilisation des taux durant le premier semestre 2025. » Pour les ménages qui ne parviennent pas à décrocher un prêt malgré cette baisse des taux, le prêt à taux fixes mais à mensualités progressives peut être une solution. « Ce prêt existe depuis longtemps mais il a été remis sur le devant de la scène il y a deux ans. Les banques ont recommencé à communiquer dessus quand les taux ont augmenté et que le taux d’endettement a été limité à 35% », explique au Figaro Sandrine Allonier, porte-parole de Vousfinancer, une société spécialisée dans le courtage immobilier.

Contrairement à un prêt classique, où les mensualités restent identiques, le prêt progressif permet de commencer par des mensualités plus faibles, de l’ordre de 8% plus basses pour un même montant emprunté sur une durée identique. Celles-ci augmentent ensuite à intervalles définis, de 1% ou 1,5% chaque année. La Caisse d’Épargne par exemple propose ce type de prêt avec une progression des échéances très modérées de 1% par an. Elle offre la possibilité de transformer ces mensualités progressives en échéances constantes, par la suite. Il est également possible de reporter ces échéances jusqu’à 24 mois et de transférer ce prêt sur un nouveau projet immobilier. L’emprunteur ne peut toutefois pas bénéficier du prêt à taux zéro, PTZ, de l’État.

« C’est un type de prêt qui répond à un besoin très spécifique. Il peut décoincer des situations avec des clients en début de carrière qui sont limités dans leur endettement », précise une experte chez Pretto. Anthony Rocher, directeur de l’agence Vousfinancer de Lille a réussi à faire passer le dossier d’un couple de primo-accédants avec des mensualités progressives en baissant leur taux d’endettement de 36 à 30%, se réjouit-il dans l’émission Les Experts de l’immo sur BFM Business .

Un coût total de crédit plus élevé

Toutefois, ce prêt anticipe une évolution de vos revenus. Il n’est donc pas destiné à tout un chacun. « Les conditions du prêt progressif constituent son principal point négatif: les emprunteurs doivent être prudents en anticipant une augmentation de leurs revenus. Si leurs prévisions ne se réalisent pas, les mensualités plus élevées deviendront trop lourdes, entraînant des difficultés financières », indique le courtier Meilleur taux. Le coût total du crédit est également plus élevé. Par exemple, pour un prêt classique de 200.000 euros sur 25 ans à un taux moyen de 3,50%, les mensualités s’élèveront à un prix constant de 1001 euros par mois. Pour un prêt progressif, la mensualité sera de 902,31 euros par mois la première année puis de 1145,70 euros par mois la dernière année. Au départ, la mensualité coûte donc 100 euros de moins pour un prêt progressif. L’emprunteur devra cependant payer en tout 100.000 euros environ pour un prêt traditionnel et un peu plus de 105.000 euros pour un prêt progressif. Le prêt progressif lui coûtera donc 5435 euros de plus.

Le dispositif est donc plutôt réservé aux jeunes cadres ou ingénieurs en début de carrière dont on sait que les revenus vont progresser, comme le mentionne le courtier Pretto. « Dans l’absolu, c’est surtout accessible aux fonctionnaires, parce qu’on sait qu’ils vont avoir une courbe d’évolution salariale stable... mais ce n’est pas forcément le cas dans le privé », affirme une experte chez Pretto. « La cible est donc les jeunes , de moins de 40 ans à potentiel, qui démarrent dans la vie active et attendent une progression de leurs revenus . Ce prêt est généralement commercialisé par les banques mutualistes ou régionales à des profils cadres (notamment les médecins dont les progressions de salaire entre l’internat et la suite évoluent fortement) », répond le courtier Empruntis au Figaro . Cette solution est très peu proposée par rapport à la masse des prêts car l’endettement est calculé sur la mensualité finale (la mensualité la plus forte).

Autre option: le prêt a différé de remboursement, qui permet de décaler la date de début de versements des mensualités. La Caisse d’Épargne propose par exemple d’emprunter davantage sans augmenter les premières mensualités en reportant 10 à 20% du remboursement du montant emprunté à une date ultérieure. Le coût total est toutefois plus élevé là aussi que pour un prêt classique.