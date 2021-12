Ce que l’on sait de la «Villa Monéjan», le seul bien immobilier des Macron

Le chef de l’État, dont la déclaration de patrimoine a été publiée ce jeudi, ne possède toujours aucun bien immobilier propre. Contrairement à sa femme.

Contrairement aux Français, Emmanuel Macron n’est pas fan d’immobilier. Le président de la République ne possède aucun bien, comme le prouve sa déclaration de patrimoine publiée ce 9 décembre 2021 sur le site Legifrance. Une situation plutôt cohérente pour un chef de l’État qui avait taxé les propriétaires de «rentiers» lorsqu’il était candidat à l’élection de 2017 et, une fois élu, qui a transformé l’ISF en un impôt sur l’immobilier. Détail gênant pour lui: le parti qu’il a créé en 2016 a rejoint le camp des propriétaires l’été dernier, après avoir acquis son nouveau QG dans le 8e, à deux pas de l’Élysée... Le seul bien immobilier où vit Emmanuel Macron, en dehors de l’Élysée, est détenu par sa femme Brigitte.

•Un héritage familial

Située en plein cœur du «triangle d’or touquettois», dans le Pas-de-Calais (62), cette maison de quatre étages a appartenu au père de la première dame qui en a ensuite hérité. Fin 2011, le couple présidentiel a entrepris d’importants travaux pour rénover la villa «Monéjan» (contraction des prénoms des parents de Brigitte Macron, Simone et Jean).

• Un prêt de 350.000 euros pour des travaux

Pour ce faire, le chef de l’État a souscrit, auprès du Crédit Mutuel, un emprunt de 350.000 euros sur 15 ans. En 10 ans, Emmanuel Macron a remboursé près des deux tiers du prêt et ne doit plus «qu’» environ 127.000 euros, selon sa déclaration de patrimoine. Chaque mois, le président rembourse à sa banque un peu plus de 2400 euros.

• Plus de 27.000 euros de revenus fonciers pour Brigitte

Au pied de la villa «Monéjan», Brigitte Macron possède deux commerces qu’elle loue à une agence immobilière (voir notre illustration principale) et une boutique de prêt-à-porter. En 2021, la femme du président a touché 27.599 euros de revenus fonciers contre 23.586 euros en 2017, première année de mandat d’Emmanuel Macron.

• Le couple Macron aura bientôt des voisins

D’ici le 1er trimestre 2023, 10 logements haut de gamme verront le jour au sein d’un ensemble de 3 villas, juste en face de la villa Monéjan. D’une superficie comprise entre 80 et 150 m², leur commercialisation a été lancée fin janvier 2021 par le promoteur Nacarat. «Les Villas Saint-Jean, qui viennent combler une “dent creuse”, proposent une architecture contemporaine mettant en exergue des matériaux nobles et naturels tels que la brique, le grès cérame, le zinc ou encore la pierre», détaille le promoteur qui précise que «chaque logement est doté d’un espace extérieur (jardin, balcon, terrasse ou solarium)». Une surface commerciale, située au rez-de-chaussée, de 300 m² environ, est également prévue.

• Une bévue fiscale à 200.000 euros

En 2017, Emmanuel Macron est épinglé par l’administration fiscale. Un comble pour un ancien locataire de Bercy! Ayant estimé la villa «Monéjan» à 1,2 million d’euros, le candidat à l’élection présidentielle estime ne pas avoir à payer l’ISF (qui est redevable pour tous les ménages dont le patrimoine est supérieur à 1,3 million d’euros, NDLR). Après vérification, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique a révélé que le bien avait été sous-évalué de 200.000 euros. Emmanuel Macron a reconnu qu’il devait payer l’ISF et a déposé une déclaration rectificative.