Ce palais florentin sera découpé en douze appartements de luxe

Cette demeure Renaissance de 5500 m² a été achetée en mars dernier par un groupe taïwanais. Les appartements de 170 à 500 m² seront vendus en 2 et 7 millions d'euros.

Une nouvelle vie pour le Palais Serristori à Florence? Cette imposante bâtisse de 5500 m² remontant aux années 1500 et qui appartenait à une famille noble de la ville, alliée de la famille des Médicis, a bien besoin d'une restauration. C'est le groupe taïwanais LDC spécialiste de l'hôtellerie et de l'hébergement, déjà impliqué dans la restauration d'un autre palais de la ville, qui a acheté les lieux en mars dernier, moyennant 24 millions d'euros. Les acquéreurs prévoient d'investir encore la même somme pour rendre son prestige à ce palais des bords de l'Arno, tout près du Ponte Vecchio (et aussi en bordure directe de la route, ce qui fait moins pour son charme).

Une ambitieuse restauration doit être lancée dès ce printemps. Afin de financer toute cette opération, les lieux seront découpés en douze appartements de grand luxe. Des logements de 170 à 500 m² (disposant de 1 à 4 chambres) seront mis en vente en exclusivité par le réseau italien Lionard Luxury Real Estate , moyennant 2 à 7 millions d'euros. Un tarif de haute volée, mais il est vrai que les prestations promettent d'être peu communes. Le jardin à l'abandon de près de 3000 m² sera entièrement remis en état et disposera d'un spa, d'un coin fitness et d'une piscine.

Une salle de bal avec 12 mètres de hauteur sous plafond

Et chacun des logements aura droit à sa fresque d'époque sans oublier les incroyables parties communes. Clou du spectacle: la salle de bal de 250 m², considérée comme l'une des plus prestigieuses de la ville avec ses 12 mètres et demi de hauteur sous plafond et son foyer de près de 150 m². Autres éléments remarquables: des cheminées en marbre, un grand poêle en faïence et d'imposants lustres de Murano datant de 1700. Reste à voir comment seront intégrés les ascenseurs que le propriétaire prévoit d'installer dans les trois entrées indépendantes du palais pour desservir chacun des 5 niveaux de l'édifice.

Les futurs acquéreurs de ces appartements pourront ajouter leur nom à la liste prestigieuse des personnages ayant habité ce palais: de Joseph Bonaparte, frère de Napoléon, roi d'Espagne et de Naples, qui s'y est réfugié en exil avec sa famille au pape Léon X, dont les armoiries du XVIe siècle sont conservées dans l'atrium principal. Sans oublier Lord Byron, la reine d'Italie Elena de Savoie ou encore les compositeurs Richard Strauss et Richard Wagner.