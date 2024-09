Ce nouveau prêt immobilier doit aider les CDD, intérimaires, free-lance... à acheter

Seulement 46% des Français qui ne sont pas en CDI sont propriétaires contre 60 % pour les Français en CDI. Une banque lance un nouveau prêt visant les acheteurs en CDD, free-lance, saisonniers...

CDD, micro-entrepreneur, free-lance, intérimaire, saisonnier, intermittent du spectacle ... Les Français qui occupent ces postes peinent à acheter leur résidence principale. Seulement 46 % des actifs hors CDI sont propriétaires alors que cette proportion atteint trois actifs sur cinq (60 %) pour les Français en CDI. Et pourtant, la France ne compte pas moins de 4 millions d’actifs qui ne sont pas en CDI. « Les banques ont toujours prêté à des personnes qui ne sont pas en CDI mais il fallait d’excellents dossiers. Un dossier standard qui passait en CDI ne passait pas en CDD alors que les dossiers de personnes en CDD sont aussi solides que les autres. Le CDI était le Graal, mais il n’y a plus de logique à ce que ce soit LE critère », explique un porte-parole du CIC au Figaro .

Cette banque CIC lance ce jeudi un nouveau prêt à destination des Français qui travaillent dans ces conditions. Le Prêt Immo Nouvelles Formes d’Emploi offre la possibilité de moduler ses mensualités en fonction de ses revenus, qui fluctuent souvent pour les professionnels qui ne sont pas en CDI. Ils peuvent diminuer ou augmenter les échéances de remboursement de plus de 50% ou de moins de 50% sur 1 à 4 mois, une fois par an, sans frais, ni justificatif.

Une autocensure des actifs en CDD

Ce processus ne nécessite pas de rendez-vous physique avec le conseiller mais il peut se mettre en place directement en ligne. Un simulateur permet de prendre connaissance des effets des modulations sur leur budget ainsi que sur le coût total du prêt. Ce dispositif permet jusqu’à 10 modulations durant la durée du prêt. « Les formes d’emploi changent. De plus en plus de gens ne veulent pas être en CDI. Le CDD n’est plus systématiquement synonyme de situation subie, il peut être voulu . On est toujours rigoureux mais pas rigide. Le critère du CDI était devenu une rigidité », relève le porte-parole du CIC. Seulement 42% des actifs sans CDI ont déjà formulé une demande de crédit immobilier (contre 60% des salariés en CDI). Cette autocensure est plus marquée chez les salariés en CDD (36% ont formulé une demande) et les intérimaires (35%). « Nous voulons changer la pratique du métier des banquiers et également essayer que cette autocensure disparaisse », se réjouit le porte-parole.

Attention toutefois, ce prêt est destiné aux clients du CIC depuis trois ans ou plus pour l’acquisition de leur résidence principale. « Nous sommes persuadés que les autres banques vont suivre. Notre conviction c’est que l’ensemble du marché va changer », projette le porte-parole. « Avec ce prêt, l’accès au crédit immobilier pour les actifs sans CDI devient une norme, et n’est plus une exception », déclare le CIC dans un communiqué. Ce nouveau dispositif permettra également aux conseillers bancaires du CIC de mieux prendre en considération les particularités de ces statuts et de plus considérer la progression des revenus par exemple ou l’antériorité dans l’emploi.