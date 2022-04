Ce ministre britannique veut que les fonctionnaires reviennent au bureau

Jacob Rees-Mogg, ministre de l’efficacité du gouvernement, pointe le fait que dans certains services, seul un tiers des effectifs sont présents et que les bureaux publics sont très sous-utilisés.

Les fonctionnaires britanniques prendraient-ils un peu trop leurs aises avec le télétravail? C’est en tout cas ce que semble penser Jacob Rees-Mogg , ministre pour les opportunités du Brexit et l’efficacité du gouvernement. Comme le rapporte la BBC , ce ministre d’État a écrit à ses collègues du cabinet pour les exhorter à envoyer un «message clair» aux fonctionnaires dont ils ont la charge pour les appeler à revenir au bureau. Selon un pointage qu’il a fait effectuer durant la semaine du 4 avril, à peine 44% des effectifs étaient présents en moyenne. Un taux de présence qui chute même à 25% dans les services de l’Éducation tandis qu’il est le plus élevé du côté du Commerce international (73%).

Pour rappel, les recommandations britanniques pour travailler depuis son domicile ont pris fin en janvier et M. Rees-Mogg estime qu’il reste encore beaucoup trop d’écart avec les niveaux de présence d’avant la pandémie. Sans écarter l’idée que cette présence renforcée devait rassurer les contribuables qui financent les bâtiments publics, il a précisé qu’elle était surtout indispensable pour les plus jeunes recrues dont la carrière et les promotions pourraient pâtir de ces absences. De son côté, le syndicat FDA (qui rassemble les hauts fonctionnaires et cadres intermédiaires du Royaume-Uni) dénonce des propos qu’il estime en décalage avec la pratique du secteur privé.

Une absence «inacceptable»

Jacob Rees-Mogg a assuré qu’il continuerait ses tournées d’inspection des départements afin de «s’assurer que nous utilisons efficacement notre immobilier du centre de Londres». De son côté Dave Penman, secrétaire général de la FDA a dénoncé des propos «vindicatifs» et a accusé les ministres de positions technophobes. Il estime que ces demandes sont injustifiées, s’appuyant sur des positions de principe car les ministres «ne peuvent pas signaler de pertes de productivité». D’autres députés conservateurs de poids, comme Sir Graham Brady, ont par ailleurs également réclamé des mesures pour pousser les fonctionnaires à revenir au bureau, estimant que la situation actuelle était «inacceptable». Incitation, obligation, travail «hybride» ou massivement au bureau, outre-Manche également, le débat est ouvert.