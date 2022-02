Ce micro-logement londonien a été vendu plus de 107.000 euros

Un appartement de 7 m², ne comprenant pas de cuisine, avait été mis en vente aux enchères, près de 60.000 euros.

Un micro-ondes encastré sous le lit, pas de cuisine, une douche et un WC dans la même minuscule pièce ou encore un meuble pliant servant de bureau ou de table pour prendre ses repas. Rien de bien enthousiasmant! Et pourtant, ce micro-logement de 7 m², situé à Londres, vient d’être vendu 90.000 livres (plus de 107.000 euros), selon My Auction qui a organisé l’enchère . Soit plus de 15.000 euros le m². Voilà un prix qui ne manquera pas de faire réagir sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, l’appartement de style victorien est décrit comme une « cellule chic » (voir ci-dessous).

Entièrement rénové, ce bien, campé dans un quartier inondé de commerces (restaurants, cafés, bars, supérettes...) profite de l’engouement des investisseurs pour les micro-logements, selon des experts cités par The Guardian . « Cette vente reflète la nature actuelle du marché du logement à Londres , affirme Julia Rugg, chercheuse au Centre for Housing Policy de l’Université de York qui redoute que ces micro-logements deviennent la solution pour faire face à la crise du logement dans la capitale britannique. Dépendre des commerces rend la vie très chère ».

Une belle affaire pour l’acheteur

Les prix affichés des logements britanniques ont affiché une hausse de 2,3% en février, selon le site immobilier Rightmove. Du jamais vu sur un mois depuis 20 ans! De son côté, l’Office for National Statistics a constaté que le coût moyen de la location a augmenté de 2% en 2021. La plus forte augmentation depuis 5 ans. Aucune précision n’a été donnée sur le profil de l’acheteur mais les organisateurs s’attendaient à ce que le micro-logement soit acquis par un investisseur plutôt que par un primo-accédant, « les grandes banques ne prêtant pas pour des surfaces aussi petites ».

De son côté, l’acheteur peut se targuer d’avoir réalisé une belle affaire puisque le plus petit appartement jamais mis en vente sur le marché immobilier britannique avait été acquis par le vendeur 103.500 livres en 2017. Soit une baisse de 13% en moins de 5 ans. Mais l’ancien propriétaire a pu compenser sa moins-value grâce au loyer mensuel de 800 livres (environ 960 euros) qu’il a perçu ces 5 dernières années.