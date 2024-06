Ce manoir de rêve aux quatre Rolls-Royce, est à vendre 60 millions d’euros

Un manoir avec vue sur le lac Léman et les quatre Rolls-Royce du propriétaire actuel, un homme d’affaires du Koweït, cherche preneur. Elle a attiré l’œil du frère de Zinedine Zidane.

Un prix affiché de 60 millions d’euros. Sur le papier, cette somme colossale semble démesurée mais dans les faits, le manoir situé à Excenevex, en Haute-Savoie (74), est lui aussi complètement disproportionné. En plus de la propriété datant de 1959, cinq autres édifices sont à vendre dont une maison d’hôtes et une maison de gardien, mais aussi une piscine à débordement avec vue sur le Lac Léman, une marina, un terrain de tennis et quatre Rolls-Royce. « La surface du terrain de plus de 30.000 mètres carrés, le fait que le manoir soit installé sur un promontoire qui offre une intimité totale, et le permis de construire obtenu pour la réalisation d’une future villa d’invités de 2155 mètres carrés font de cette demeure un produit d’exception. On ne retrouve pas souvent ce type de propriété même au bord de la mer », souligne Yannick Bardel de Chalets et Demeures, en charge de la vente du manoir.

« On peut arriver à la propriété par voie terrestre, maritime ou par les airs, en hélicoptère ou en bateau que l’on peut garer dans le port de plaisance. Se promener dans cette propriété est une expérience thérapeutique », assure l’influenceur Enes Yilmazer qui a posté une vidéo de la demeure sur sa chaîne Youtube. La bâtisse de style anglo-normand date des années 1900. Elle a été érigée pour un général français dénommé Cottin avant d’être rachetée en 1990 par la famille royale d’Abu Dhabi pour la reine Fatima. Le propriétaire actuel, un homme d’affaires du Koweït, a fait l’acquisition de cette propriété en 2018 et a effectué des travaux de rénovation importants pendant trois ans.

Le frère de Zidane ne sera pas acheteur

Il a conservé la façade historique et ses tourelles d’angles mais a refait l’intérieur des lieux. Des éléments d’origine comme les sols en marbre ou en bois ont été conservés. Dans la salle à manger pouvant accueillir une dizaine de convives, ce qui semble être un miroir encastré dans le mur est en fait une télévision. Un ascenseur mène au sous-sol à une cuisine de professionnels et à un espace spa avec sa propre salle de bain. La maison d’hôtes, qui comprend aussi un ascenseur, est dotée de panneaux de verre coulissants qui ouvrent sur la piscine et d’un toit motorisé coulissant.

Qui peut acheter une telle propriété composée de 50 pièces dont 29 chambres? « Le frère de Zinédine Zidane est venu visiter la propriété pour en réaliser l’acquisition au profit de ses parents. Et ça ne s’est pas fait », raconte Pierre Fillon, l’ancien maire de la commune à France 3 Auvergne-Rhône-Alpes . La raison de son refus n’est pas connue. La propriété attend donc toujours son futur repreneur.