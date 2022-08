Ce hangar à bateaux transformé en château est à vendre pour 5,9 millions

Au terme de 15 ans de travaux, cet ancien hangar à bateaux britannique a pris l’allure d’un château médiéval. Son propriétaire, un marchand d’art, compte en tirer près de 6 millions d’euros.

Une propriété italienne dans les eaux turquoise de la mer Méditerranée? Pas exactement, puisque cette bâtisse est campée sur les rives du fleuve Dart, au sud-ouest de l’Angleterre dans le comté du Devon. Mais il est vrai que pour transformer ce qui n’était à l’origine qu’un hangar à bateaux avec une partie habitable, le marchand d’art britannique David Southwick s’est inspiré d’une visite italienne, dans la ville de Ninfa, à 80 km au sud de Rome, connue pour ses bâtiments en ruine et dont il a tiré cette envie de créer un château laissé à l’abandon. Avec son épouse, il compte désormais s’installer pour de bon en Italie et a donc mis en vente cette propriété, comme l’a repéré le site Insider .

Commercialisée par le réseau immobilier Savills, la bâtisse qui a connu 15 ans de travaux est affichée à 5 millions de livres, soit 5,9 millions d’euros. C’est en 1993 que le propriétaire et son épouse se sont offert cette propriété nautique dans une région où l’on pratique abondamment la voile, le kayak ou le paddle. Après avoir démoli la petite habitation des années 60 qui existait sur leur terrain, les acquéreurs n’ont conservé que le hangar à bateaux remontant aux années 1850.

Jetée privée

Tout autour, ils ont ainsi développé la propriété de leurs rêves, s’étendant sur près de 400 m² et 5 niveaux avec sa plage privée et sa piscine intérieure et des travaux qui ont nécessité de descendre jusqu’à 19,5 mètres sous le niveau de la mer. Achevée en 2008, la propriété a pourtant rapidement été perçue par tout le monde comme une vénérable relique du passé. Paris tenu pour David Southwick. À en croire la petite annonce de vente, la propriété compte 4 chambres, 2 salles de bains et 3 salons sans oublier sa jetée privée et ses jardins en terrasse.