Ce deux-pièces parisien est à vendre 1 million d'euros!

En plein cœur de Paris, cet appartement de 46 m², à deux pas du Louvre, dispose d'une terrasse de 14 m².

L'immobilier de luxe ne connaît pas la crise! Alors que les prix cessent de grimper à Paris, ce n'est pas le cas partout. Notamment en plein centre de la capitale. Au cœur du quartier Montorgueil (2e arrondissement), à deux pas du Louvre et du Jardin du Palais Royal, un deux-pièces de 46 m² (loi Carrez) a ainsi été mis en vente à un million d'euros tout rond, selon le réseau de luxe Barnes, chargé de la vente! Soit près de 22.000 (!) euros le m². Un tarif bien supérieur à la moyenne du quartier où le m² se négocie plutôt, en moyenne, autour de...12.000 euros.

Pour l'heure, il ne s'agit «que» du prix affiché. Reste à savoir si cet appartement situé au 5e étage (avec ascenseur) d'un immeuble de 1800, sera vendu à ce tarif. Le vendeur mise sans aucun doute sur l'attrait pour les petites surfaces qui, généralement dans cet arrondissement historique très prisé, ne se dément pas. Sans compter une terrasse de 14 m² (voir notre diaporama en illustration principale), un critère devenu indispensable, depuis le déconfinement, pour les acquéreurs de résidence principale.

À cela vous ajoutez une «rénovation de qualité», une «vue dégagée» et le profil de Paris,ville touristique, vous comprenez pourquoi les prix immobiliers dans ces quartiers, peuvent s'envoler au-delà de 20.000 euros le m². Des tarifs qui peuvent rendre hystériques certains internautes. Un agent immobilier qui avait mis en vente un studio de 30 m² près d'...1 million d'euros, à deux pas de la Tour Eiffel, l'a appris à ses dépens.

Quel profil d'acheteurs pourrait être intéressé? Barnes a sa petite idée: des seniors en recherche d'un pied-à-terre dans la capitale. Parce que, contrairement à eux, leurs enfants ont préféré, sans doute pour l'instant, rester quelques années encore à Paris. «Vous couliez des jours heureux en province, loin du tumulte. Pourtant, aujourd'hui, vos enfants sont tous Parisiens. Et vos petits-enfants aussi. Aussi, pour les voir davantage que quelques semaines pendant les congés d'été, vous avez décidé de trouver un pied-à-terre à Paris», peut-on lire sur le web magazine So Barnes. Et de déménager à tout prix?