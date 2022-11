Carrefour propose un service de location de voiture à 4 euros par jour

Carrefour propose une offre de location de voiture à 4 euros par jour (illustration). (MikesPhotos / Pixabay)

Carrefour lance un service de location de voiture à 4 euros par jour. Pour ce tarif, l'enseigne propose une Dacia Sandero 5 places. L'utilisateur devra rajouter entre 0,20 et 0,24 euro par kilomètre parcouru.

Carrefour lance un service de location de voiture à bas prix. L'enseigne propose de louer une Dacia Sandero 5 places pour 4 euros par jour. Comme l'explique BFM Business lundi 7 novembre 2022, cette offre pourra en séduire plus d'un alors que louer une voiture auprès d'un loueur traditionnel est de plus en cher. La hausse sur un an s'élève à 33 % avec un prix moyen de 500 euros par semaine, selon les chiffres d'août du comparateur Carigami.

« Ce service de location a été pensé pour s’adapter à la consommation réelle des clients ainsi qu’à leurs besoins quotidiens pour une plus grande liberté dans la gestion de leur budget » , a indiqué Carrefour location, cité par BFM Business .

Ajouter le prix par kilomètre parcouru

En réalité, ce service a été testé en octobre dernier et Carrefour a décidé de le généraliser au niveau national. Avec cette offre, il sera possible de louer le véhicule jusqu’à 30 jours successifs et renouvelables. En plus du prix de la location, il faudra ajouter entre 0,20 et 0,24 euro par kilomètre parcouru, le tarif étant dégressif en fonction du nombre de jours de location.

A noter que Leclerc avait aussi proposé un service de location à 5 euros par jour l'an dernier. Il s'agissait alors d'une autre Dacia, le modèle Spring électrique.