«C'est une super affaire !» : les Français se ruent sur les produits soldés à l'occasion du Black Friday

À un mois pile du réveillon de Noël, les prix cassés affichés dans les magasins et sur internet séduisent les clients.

On perçoit à peine son large sourire derrière l'immense carton qu'elle peine à transporter. Sophie est l'heureuse propriétaire d'un tout nouveau téléviseur – «OLED 4K UHD» , vante l'emballage – d'une fameuse marque de high-tech sud-coréenne. «J'ai économisé 1000 euros, c'est une super affaire» , se réjouit la mère de famille. Elle aura tout de même déversé près de 2000 euros, ticket de caisse à l'appui, pour s'offrir ce téléviseur dernier cri dégriffé d'un tiers de son prix. Derrière les portes de la FNAC Saint-Lazare, d'où s'échappent Sophie et sa télé, un flot continu de clients empruntent les escalators.

Ici, le Black Friday, qui a lieu officiellement ce vendredi, s'affiche sur tous les murs. Cet évènement commercial, qui nous vient tout droit d'Amérique du Nord, remporte depuis quelques années un succès très important en France, tant en ligne qu'en magasin. Et s'étale désormais sur un nombre de jours de plus en plus important. L'année dernière, l'opération Black Friday a permis au groupe FNAC-Darty d'enregistrer son pic de fréquentation de l'année , avec pas moins de 50 millions de visites sur son site et dans ses magasins. Cette année encore, la dernière semaine de novembre devrait s'avérer lucrative pour l'enseigne, malgré l'inflation qui pèse sur le budget des ménages.

Offres alléchantes

Au rayon téléphonie, au premier étage du magasin, Ahmed examine avec minutie les modèles d'exposition. Il est venu jusqu'ici pour acheter un iPhone bradé, mais son attention a été retenue par le téléphone d'une marque concurrente qui affiche une promotion «exceptionnelle» de 30%. «Un smartphone de cette qualité à moins de 600 euros, c'est très tentant» , note-t-il, fin connaisseur.

Ahmed réfléchit à changer de téléphone depuis l'été, mais a préféré attendre le Black Friday pour saisir «les meilleures affaires de l'année» . Il faut dire que le budget de 800 euros qu'il est prêt à allouer à son nouveau téléphone représente plus de la moitié de sa paye mensuelle. «Je n'aurais jamais pu m'offrir un téléphone pareil sans les promos» , explique-t-il avant d'aller récupérer son achat au rez-de-chaussée du magasin.

Parmi les petites pancartes noires aux couleurs de l'évènement, certaines promeuvent des téléphones reconditionnés. La FNAC a noué un partenariat avec l'entreprise Reborn, spécialisée dans le reconditionnement des appareils high-tech. Ensemble, ils proposent des offres alléchantes à l'occasion du Black Friday. Une façon de parer les critiques nourries issues des associations de défense de l'environnement. «Il n'y a pas de promos vertes!» , estime toutefois un associatif interrogé par l'AFP la semaine dernière, condamnant sans concession l'évènement commercial.

«Je sens bien que tout augmente»

Non loin de la Fnac, les trottoirs des grands magasins battent le plein. Les yeux s'arrondissent devant les vitrines décorées aux couleurs de Noël. En plus du flot habituel de touristes, quelques chalands viennent profiter des bonnes affaires. Marie, les mains chargées de sacs en kraft, se fraye un chemin. Elle travaille à côté d'ici et s'est échappée une petite heure du bureau pour acheter quelques cadeaux à un mois des fêtes de fin d'année. «L'anticipation est la clé pour payer moins cher» , sourit la jeune femme.

Le Black Friday lui permet d'acheter de « beaux cadeaux » à sa famille et ses amis sans plomber son budget serré. «Je sens bien que tout augmente et je fais très attention, mais c'est important pour moi de faire plaisir à mes proches» , raconte Marie. Heureuse de ses achats, elle assure qu'elle continuera à flairer les bonnes affaires dans l'après-midi. Sur Internet cette fois.