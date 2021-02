C'est dans le Limousin que le pouvoir d'achat immobilier est le plus élevé

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Grâce à leurs prix abordables et leur qualité de vie, les villes moyennes séduisent les télétravailleurs ou les futurs acquéreurs.

Bretagne, Normandie, Auvergne: les destinations pour télétravailler ou s'installer définitivement ne manquent pas. Les raisons pour changer d'air sont légion: la qualité de vie, les prix de l'immobilier abordables et, pour certains, la proximité avec Paris. Encore faut-il pouvoir se mettre d'accord avec son employeur, dans le premier cas (télétravail), et trouver un emploi dans le second (acquisition). La question pourrait se poser pour le Limousin et de son chef-lieu Limoges, distant d'un peu moins de quatre heures en TGV de la capitale.

Mais sachez que c'est dans cette région que le pouvoir d'achat immobilier est le plus élevé, selon une étude des notaires de France (qui ont repris l'ancien découpage des régions en 22). Un ménage peut ainsi espérer acquérir en moyenne 176 m² (le pouvoir d'achat immobilier a été calculé en divisant la capacité d'emprunt par le prix moyen au m², NDLR) en 2019 dans le Limousin.

Les métropoles plombées par leur prix

Un résultat qui s'explique par la faiblesse des prix de l'immobilier: environ 1400 euros par m² pour un appartement et un peu plus de 1600 euros pour une maison. Ces tarifs sont tellement abordables que Limoges est une des trois villes où vous pouvez mettre votre logement en location en toute sécurité, selon le dernier palmarès publié par Le Figaro. Les rendements peuvent dépasser les 7% à condition de trouver un locataire bien évidemment. C'est ensuite au nord/centre-est de la France qu'il faut se diriger pour espérer s'offrir les plus grands logements. En Champagne-Ardenne et en Bourgogne où les pouvoirs d'achat sont de respectivement 150 et 148 m². Des régions qui attirent tellement que, pour certaines d'entre elles, le coût de l'immobilier grimpe...

À l'inverse, ce sont, sans surprise, les régions où se trouvent les villes les plus chères, qui se trouvent en bas de classement. Figurent la région Rhône-Alpes (pour Lyon) avec 88 m², l'Aquitaine (pour Bordeaux) avec 87 m², la Provence-Alpes-Côte d'Azur (pour Nice) avec 62 m² et bien sûr l'Ile-de-France (pour Paris) avec seulement 52 m². Ce sont quasiment les seules où le pouvoir d'achat immobilier moyen ne dépasse pas la barre symbolique des 100 m².

Mais ce sont aussi les régions où les revenus sont les plus élevés et qui, par la force des choses, souffrent généralement le moins de la crise sanitaire et économique. Comme souvent, lorsqu'on change de vie, il convient de bien préparer en amont son projet et de vérifier si le cadre correspond bien à ce qu'on recherche. Des conseils qui, au premier abord, semblent évidents mais qui, s'ils ne sont pas suivis, entraînent des retours précipités.