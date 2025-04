Bloquer le prix de son billet d’avion pendant un an : la nouvelle option qui pourrait séduire les voyageurs

Face à la flambée des tarifs aériens, MisterFly lance une option inédite permettant de figer le prix d’un billet jusqu’à un an avant le départ. Une innovation qui pourrait bien intéresser les voyageurs soucieux de maîtriser leur budget.

Réserver un billet d’avion relève parfois du casse-tête. À chaque connexion, le prix fluctue, souvent à la hausse. Pour les voyageurs en quête de bons plans, l’incertitude est constante. Acheter trop tôt ou attendre une hypothétique baisse ? Face à cette volatilité des tarifs, MisterFly, spécialiste de la réservation de voyages en ligne, propose une nouvelle arme : «Freeze». Une option inédite qui permet de bloquer le prix d’un billet d’avion jusqu’à un an avant le départ.

Une réponse à l’inflation des prix des billets

Ces derniers mois, le tarif des billets d’avion n’a cessé de grimper en France. Entre la hausse du coût du carburant, l’augmentation des taxes aéroportuaires et la volonté des compagnies aériennes d’améliorer leur rentabilité après la crise de la Covid, les prix ont pris l’ascenseur. Selon une étude de la Direction générale de l’aviation civile (DGAC), les billets ont augmenté de 15 % en moyenne en 2023 par rapport à 2019. Sur certaines destinations long-courriers, la hausse dépasse les 30 %. De quoi dissuader plus d’un voyageur de réserver ses prochaines vacances.

C’est dans ce contexte que MisterFly innove avec «Freeze», un service permettant de sécuriser un tarif sans avancer immédiatement la totalité du prix du billet. Une alternative qui répond à la fois à la crainte de voir les prix s’envoler et au besoin de flexibilité des voyageurs.

Un gel des prix jusqu’à un an

Si certaines compagnies aériennes proposent déjà des options permettant de figer un tarif, celles-ci sont généralement limitées à quelques jours, voire une semaine. Avec «Freeze», MisterFly pousse le concept beaucoup plus loin. La plateforme permet en effet de verrouiller un tarif jusqu’à 12 mois avant le départ pour les compagnies aériennes régulières, et entre 6 à 9 mois pour les compagnies low cost.

Le principe est simple : en échange du paiement d’une somme fixe, le voyageur gèle le prix de son billet. Il peut ensuite choisir de confirmer son achat ou d’annuler l’option jusqu’à 10 jours avant la date de départ prévue. Si le prix du billet a augmenté entre-temps, il paiera uniquement le tarif figé lors de la réservation de l’option. En revanche, si le prix a baissé, il pourra acheter son billet au prix le plus bas.

Un service à quel prix ?

Le coût de «Freeze» varie selon plusieurs critères : la compagnie aérienne, la destination et la période de voyage. À titre d’exemple, un billet Paris-Porto avec TAP Portugal, affiché à 150,27 € pour un départ en septembre, peut être sécurisé avec une option Freeze de 32 €. Si le voyageur décide de finaliser son achat, il ne devra régler que 126,27 €, portant le total à 158,27 €. Un surcoût modeste, mais qui peut s’avérer précieux si le tarif du vol explose. Ces exemples de prix ont été relevés sur le site de nos confrères de L’Écho Touristique .

En revanche, si le voyageur décide d’annuler son option, il perdra uniquement les frais de «Freeze», sans autre engagement. Un compromis intéressant pour ceux qui souhaitent organiser leurs déplacements à l’avance sans prendre le risque d’une flambée des prix.

Un déploiement progressif

Pour l’instant, «Freeze» est proposé en priorité aux 33 millions de membres de Veepee, partenaire de MisterFly. L’option sera ensuite déployée auprès des partenaires utilisant la technologie de réservation de Digitrips, maison mère de MisterFly. Une extension qui pourrait séduire de nombreux voyageurs, alors que la tendance est à la réservation ultra-anticipée pour contrer l’inflation des tarifs.

Selon MisterFly, un achat six mois à l’avance permettrait d’économiser entre 30 % et 50 % par rapport à une réservation effectuée à la dernière minute. Sur un week-end à Lisbonne, cela représente jusqu’à 240 € d’économies. Pour les vols long-courriers, le gain pourrait être encore plus significatif.

Une nouvelle manière d’acheter son billet d’avion ?

Alors que le secteur aérien cherche à fidéliser les clients et à offrir plus de flexibilité, «Freeze» pourrait bien s’imposer comme une nouvelle norme. Son modèle repose sur un équilibre subtil entre maîtrise des coûts et souplesse, deux attentes majeures des voyageurs d’aujourd’hui. Reste à savoir si les consommateurs adopteront cette approche sur le long terme. Mais face à l’augmentation des tarifs aériens, tout laisse à penser que la possibilité de figer un prix séduira un grand nombre de voyageurs prudents et prévoyants. Avec «Freeze», MisterFly joue la carte du rafraîchissement tarifaire. De quoi donner un sérieux coup de froid à l’inflation des billets... et rappeler aux nostalgiques une célèbre glace bleue de leur enfance.

