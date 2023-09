Bien choisir son assurance habitation en colocation

Bien choisir le bon contrat d’assurance habitation en colocation ( crédit photo : Shutterstock )

Votre enfant quitte le foyer familial pour aller vivre en colocation. Partager son logement permet de réaliser de belles économies sur le loyer. L’assurance habitation est indispensable – et obligatoire – pour une couverture en cas de sinistre. Toutefois, les colocataires peuvent être assurés de manière différente. Voici quelques pistes pour choisir le bon contrat d’assurance habitation.

Sommaire:

Bail collectif ou individuel: l’assurance habitation est obligatoire

Comment assurer un logement en colocation?

Quelles garanties souscrire pour un contrat d’assurance habitation en colocation?

Bail collectif ou individuel: l’assurance habitation est obligatoire

La colocation consiste à louer un logement à plusieurs afin de partager le montant du loyer et les charges. Le bail peut être individuel ou collectif. S’il est individuel, chaque locataire signe un contrat avec le propriétaire. Dans le cas du bail collectif, un contrat de location unique est signé par l’ensemble des colocataires. Quel que soit le type de bail, la souscription d’un contrat d’assurance habitation est obligatoire. Une attestation d’assurance doit être présentée au bailleur chaque année, faute de quoi il est en droit de résilier le bail.

Comment assurer un logement en colocation?

Il existe deux cas de figure pour assurer un logement partagé:

• Chaque colocataire a signé un contrat de bail

Dans cette option, chacun doit s’assurer individuellement. Les colocataires souscrivent séparément le contrat d’assurance de leur choix, avec les garanties souhaitées. Les colocataires peuvent se tourner vers des assureurs différents. Néanmoins, il est préférable d’opter pour la même compagnie pour limiter les problèmes en cas de sinistre. En effet, les écarts entre les niveaux de garantie et les procédures de remboursement peuvent être à l’origine de litiges.

• Les colocataires ont signé un contrat de bail unique

Dans ce cas, un seul contrat d’assurance habitation couvre l’ensemble des occupants du logement. Ce choix est le plus fréquent car il est plus simple. Le colocataire souscrivant l’assurance habitation déclare les cosignataires du bail à l’assureur. Le nom de tous les colocataires doit figurer sur le contrat d’assurance pour que tous bénéficient des garanties. Chacun rembourse sa part de la cotisation au souscripteur. En cas de sinistre, la procédure d’indemnisation est plus simple et plus rapide.

À noter Les assureurs peuvent appliquer des tarifs spéciaux pour une colocation, car ils estiment que le niveau de risque n’est pas le même que pour une occupation individuelle. N’hésitez pas à solliciter plusieurs compagnies pour comparer les devis.

Quelles garanties souscrire pour un contrat d’assurance habitation en colocation?

Le logement proposé en colocation doit être assuré contre les risques locatifs: incendie, explosion, catastrophes naturelles, attentat, dégât des eaux… Légalement, il suffit que l’un des colocataires soit couvert contre les risques locatifs pour que l’obligation d’assurance soit respectée. Toutefois, en cas de sinistre, les colocataires restent tous redevables de la réparation du préjudice à hauteur de leur contribution au loyer. Sans assurance, la facture peut être très lourde.

L’assurance contre les risques locatifs ne couvre pas les biens des occupants du logement en cas de sinistre ou de vol. Mieux vaut donc se tourner vers une assurance habitation multirisques comportant une garantie «dommage aux biens». En parallèle, il est fortement conseillé de souscrire une garantie responsabilité civile. Celle-ci prend en charge les dommages matériels et corporels, ainsi que les préjudices causés à un tiers.

À noter L’assurance habitation peut être directement souscrite par le propriétaire du logement. Ce dernier répercute alors le montant de l’assurance sur le loyer à hauteur de 1/12e de la prime annuelle de l’assurance. Ce cas de figure est pratique pour les colocataires, mais il est plutôt rare. Un tel accord doit figurer dans une clause du contrat de location.

En cas de contrat unique, la liste des assurés doit être à jour. En effet, seuls les colocataires désignés au contrat bénéficient des garanties. À chaque départ ou arrivée dans la colocation, pensez à prévenir la compagnie d’assurances pour faire procéder à un avenant au contrat.