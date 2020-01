Belle acquisition immobilière avenue Montaigne à Paris pour UBS Asset Management Italia SGR

Ce sont de véritables « trophy assets » dont s'est emparé UBS AM Italia sur la prestigieuse avenue parisienne. Le portefeuille comprend 3 actifs mixtes bureaux-commerces situés au 12,14 et 48 avenue Montaigne (Paris 8ème). Sur ce type d'emplacements emblématiques, on dépasse largement les 20.000 € / m2, plus de deux fois les prix moyens parisiens, et la vacance locative est inexistante...

UBS Asset Management(Italia) SGR s'est offert les conseils du cabinet d'avocats CMS Francis Lefebvre Avocats pour réaliser l'audit juridique et finaliser les termes contractuels de la transaction, ces prestations intégrant également le volet financement.

Plus précisément, c'est le fonds d'investissement immobilier alternatifs UBS (I) Diamond Eurozone Offices (UBS-DEO), géré par UBS et dédié à la compagnie d'assurance italienne Poste Vita, qui s'est porté acquéreur du portefeuille immobilier.

L'équipe de CMS Francis Lefebvre Avocats qui intervenait dans cette transaction était composée de l'avocat associé Pierre Popesco qui possède une expérience de plus de 30 ans dans le secteur immobilier, assisté pour l'expertise en droit immobilier et de construction des avocats Neda Tassoubi, Apolline Coly, Chloé Strasser, et Hugo Leynier, et sur le volet banque et finances de l'avocat counsel Geoffrey Levesque et de l'avocat Sadri Desenne-Djoudi.