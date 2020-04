Avant/après: renaissance d'une «maison de campagne» en plein Paris

EN IMAGES - Dans le très chic 6e arrondissement de Paris, cette maison en fond de cour d'immeuble a été intégralement restructurée pour un propriétaire américain.

Le porche de cet immeuble de la rue Saint-Sulpice, ne laisse pas deviner la présence, en fond de cour d'une maison de ville, organisée en U. Le lieu ne manque pas de potentiel dans ce quartier, l'un des plus recherchés et des plus chers de la capitale, mais l'endroit n'avait pas eu droit aux moindres travaux pendant près de 50 ans. C'est un acheteur américain qui a pu mettre la main sur ce duplex de plus de 110 m², fin 2013, moyennant près de 10.000 €/m². Restait à engager de gros travaux pour rendre les lieux agréables.

Ce propriétaire pressé a missionné à distance l'architecte d'intérieur parisienne Mathilde Grouvel qu'il n'avait jamais rencontrée pour prendre en main cette rénovation lourde. «Il m'a contactée par Internet et m'a mise en concurrence avec d'autres architectes, se souvient cette dernière. J'ai répondu très rapidement et il m'a choisie en trois jours.» Sa formation britannique, sa parfaite maîtrise de la langue et sa connaissance des exigences de la clientèle anglo-saxonne ont clairement joué en sa faveur.

Trois ouvertures percées dans le toit

«L'idée de mon client était de faire des lieux, une maison de campagne à la ville, dans un esprit anglo-saxon, explique-t-elle. L'endroit était très sombre et il a donc fallu créer un maximum d'ouvertures.» L'architecte comptait en réaliser cinq sur le toit, mais n'a été autorisée à en pratique que trois, malgré l'absence de vis-à-vis. Elle a ensuite choisi de remplacer «l'horrible escalier intérieur désagréable à utiliser» pour mettre en scène une version infiniment plus élégante et pratique, dessinée par le ferronnier d'art Steaven Richard.

Au terme d'une rénovation lourde, moyennant 4000 € HT/m² (hors décoration), la maison a été entièrement repensée. Sa cuisine a été ramenée vers le centre du logement pour gagner en espace et en clarté, une buanderie a été créée en lieu et place de l'ancienne cuisine et trois chambres ont été installée à l'étage, avec une suite parentale et deux petites chambres se partageant une salle de bains. La loge de concierge contiguë acquise par le propriétaire n'a cependant pas pu être raccordée à la maison. Le patio de 35 m², à usage privatif, entièrement réaménagé lui aussi, contribue largement quant à lui à l'esprit maison de campagne des lieux. Aux dernières nouvelles, le propriétaire américain songerait à revendre les lieux.