Avance des réductions et crédits d'impôt : Le versement aura lieu le 17 janvier pour 8,7 millions de Français

En moyenne, les bénéficiaires de ce coup de pouce fiscal vont recevoir 600 euros (illustration). (Pixabay / Jarmoluk)

Le paiement en avance des réductions et des crédits d’impôts des foyers employant des salariés à domicile va avoir lieu le 17 janvier prochain. Ce système, introduit avec le prélèvement à la source, permet aux Français bénéficiant de ces aides de ne pas avoir à avancer l’intégralité des fonds. Une régularisation aura ensuite lieu à l’été.

Pour les 8,7 millions de Français qui en bénéficient, le paiement de l’avance des réductions et crédits d’impôts liés à l’emploi de salariés à domicile va intervenir le 17 janvier prochain, rapporte Le Figaro . Depuis l’arrivée du prélèvement à la source, les ménages bénéficiant de cette aide fiscale profitent en effet dès janvier de 60 % du montant qui leur est accordé, en se basant sur les déclarations 2021 sur les revenus 2020.

Préserver le pouvoir d'achat

Dans le cas d’un changement dans la déclaration 2022 sur les revenus de 2021, une régularisation aura ensuite lieu à l'été. En moyenne, pour ce mois de janvier, les bénéficiaires de ce coup de pouce fiscal vont recevoir 600 euros.

Cette somme leur permettra de ne pas devoir avancer l'intégralité des fonds liés à cet emploi à domicile. Les ministères espèrent ainsi « préserver le pouvoir d'achat des Français notamment pendant la crise sanitaire » .

Une régularisation à anticiper

Au total, cette aide permet aux foyers concernés de déduire de leurs impôts 50 % des dépenses engagées, dans la limite de 12 000 euros. Ce plafond peut néanmoins être majoré de 1 500 euros (jusqu’à 15 000 euros maximum) par enfant à charge ou rattaché ou par membre de plus de 65 ans dans le foyer.

Pour toutes les personnes déjà en mesure d’anticiper un changement dans leur déclaration 2022 et souhaitant éviter la régularisation à l’été, il est possible de le faire savoir aux impôts, précise Le Figaro . Pour cela, il faut aller sur son espace particulier, dans la section « prélèvement à la source » et cliquer sur « Gérer votre avance de réduction ou de crédits d’impôts ».